Канатная дорога на Эльбрусе закрыта после аварии

После произошедшей аварии на канатной дороге «Мир» – «Приют «Бочки» на горе Эльбрус, доступ на гору временно ограничен.

Министерство курорт ов и туризма Кабардино-Балкарской Республики сообщило о закрытии кресельной канатной дороги «Мир» – «Приют «Бочки» на горе Эльбрус до завершения следственных мероприятий, вызваных происшествием на прошлой неделе. В настоящее время современная гондольная канатная дорога курорт а « Эльбрус » проходит плановое техническое обслуживание с 3 по 24 сентября в рамках подготовки к зимнему сезону.

В связи с этим оперативный подъем на гору Эльбрус временно ограничен для всех, включая туристов, альпинистов и сотрудников МЧС. В Министерстве курортов КБР просят временно воздержаться от прохождения по туристическим маршрутам на Эльбрус. В то же время, все остальные возможности для отдыха в Приэльбрусье доступны без ограничений. 12 сентября на Эльбрусе произошла авария подъемника на канатной дороге, в результате которой подвесные кресла с находившимися в них людьми упали на скалы. В результате происшествия погибли супружеская пара из Тырныауза (КБР) и альпинист из Москвы. Несколько туристов получили травмы. По данным регионального МЧС, с канатной дороги были эвакуированы 35 человек. В отношении канатной дороги возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Генеральный директор и главный инженер канатной дороги





Эльбрус Канатная Дорога Авария Курорт Приэльбрусье

