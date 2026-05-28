Каллас призывает Европу не попадаться в ловушку России на переговорах об Украине

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Европа не должна ввязываться в споры о том, кто будет представлять её на переговорах с Россией. Она подчеркнула важность содержания переговоров, а не процедурных вопросов, и отметила, что Россия пытается диктовать условия. Также Каллас обсудила возможные уступки, новые удары по Украине и предостерегла от атак на НАТО.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас предостерегла страны Евросоюза от вовлечения в дискуссию о том, кто должен представлять интересы блока на переговорах об окончании войны РФ против Украины.

По её мнению, это ловушка, в которую их пытается затянуть Москва.

'Мне кажется, это ловушка. Россия хочет, чтобы мы обсуждали, кто будет говорить с ними. Они уже определяют, кто подходит, а кто нет. Не будем попадаться в эту ловушку', - заявила Каллас утром в четверг, 28 мая, по прибытии на саммит глав МИД стран ЕС.

Она косвенно подтвердила сообщения СМИ о том, что Евросоюз решил пока не назначать конкретного переговорщика с президентом РФ Владимиром Путиным. Каллас подчеркнула, что переговоры являются коллективной работой и гораздо важнее их содержание. На возможных мирных переговорах с Россией ЕС считает важным обсуждать не только Украину, но и вопрос российских войск в Грузии, что важно для европейской безопасности.

Кроме того, она указала, что Россия не должна вмешиваться в выборы в других странах и обязана уважать международные соглашения, где брала на себя обязательства не атаковать соседей и уважать их суверенитет. Кроме того, Европа может потребовать от РФ зеркального исполнения уступок, которых та требует от Украины, в частности, сокращения вооружённых сил. Каллас признала, что это максималистский подход, но добавила, что российский подход пока также основывается на максималистских требованиях.

Она также назвала очень хорошей идеей предложение ряда стран ЕС отменить ограничения на дальность применения западного оружия для ударов по территории РФ, отметив, что за этим кроется мысль о необходимости ускорить прогресс в отношении Украины. Каллас пояснила, что такие процессы требуют времени, поэтому речь идёт о возможности ускорить прогресс на различных этапах. Говоря о ситуации в Киеве после недавних атак, Каллас отметила, что посольства стран ЕС, кроме одного, остаются в столице Украины, в то время как Америка уходит.

Однако посольство США в Киеве опровергло эту информацию, заявив, что продолжает работу в обычном режиме. Представитель МИД Украины Георгий Тихий также назвал сообщения о выезде дипломатов США ложными. Каллас также осудила новые удары России по Украине, нанесённые впервые с начала объявленного в апреле режима прекращения огня, отметив, что сейчас они находятся в опасной зоне войны и мира, и продолжение этой войны не отвечает ничьим интересам.

Ранее главный дипломат ЕС предостерегла Россию от нападения на одного из членов НАТО, заявив, что атака на НАТО будет иметь разрушительные последствия для России. Она указала на постоянные гибридные атаки Москвы и добавила, что теперь Москва хочет показать, что у неё есть сила терроризировать людей нападениями на мирных жителей в Украине, а также угрозами в адрес других государств. На встрече в Лимасоле министры иностранных дел стран ЕС обсудят подходы к любым возможным будущим переговорам с Россией.

Ожидается, что обсуждение сосредоточится на требованиях Европы к России, включая прекращение огня, запрет на присутствие России в Молдове и Грузии, а также прекращение кибератак, использования беспилотников и дезинформации, направленных против Европы





