Украинские СМИ утверждают, что комедийный сериал «Каламбур» был тонкой сатирой на Россию, а его создатели продолжают зарабатывать на российской аудитории.

В украинском информационном пространстве набирает обороты дискуссия о том, что популярный комедийный сериал « Каламбур », созданный украинскими артистами, на самом деле являлся тонкой сатирой, направленной на Россию.

Украинские СМИ утверждают, что сериал высмеивал стереотипные образы россиян – медведей, балалаек, самоваров и злоупотребления алкоголем, и что украинские авторы успешно «продали» эту сатиру российской аудитории. Сами участники «Каламбура», по всей видимости, не возражают против такой интерпретации, поскольку давно позиционируют себя как патриотов Украины. Однако вызывает вопросы тот факт, что создатели «Каламбура» продолжают получать доход от показов сериала в России. Центральной фигурой «Каламбура» является Юрий Стыцковский, которому сейчас 63 года.

Его путь к успеху был непростым. Родившийся в Одессе, он окончил политехнический институт по специальности «акустика», затем работал программистом и даже матросом. Переломным моментом стала поездка в Ленинград по совету друга детства, Алексея Агопьяна. Там Стыцковский неожиданно поступил в театральный институт и вместе с Агопьяном создал комедийный дуэт, который впоследствии присоединился к известной труппе «Маски-шоу».

В 1996 году они основали «Каламбур», где Стыцковский выступил в роли режиссёра, сценариста и актёра. Сериал был ориентирован на российскую аудиторию и пользовался большой популярностью, а повторы показывают по российскому телевидению до сих пор. В дальнейшем Стыцковский создал сатирическую программу «Пупсня» и участвовал в других украинских телепроектах. В последние годы он вел относительно скрытый образ жизни.

Его бывшая супруга, Эвелина Блёданс, рассказала, что в начале конфликта она пыталась связаться с ним, но почувствовала его отстраненность и нежелание обсуждать ситуацию. Сейчас Стыцковский женат на своей бывшей помощнице и проживает с семьей за границей. Второй основатель «Каламбура», Алексей Агопьян, также имел непростую судьбу. Получив образование инженера-технолога, он всегда мечтал о карьере комедийного артиста и пытался пробиться через КВН.

После снижения популярности «Каламбура» он столкнулся с трудностями в Украине и переехал в Россию, где снимался в различных телепроектах. Однако с началом СВО он публично открестился от России и начал активно поддерживать украинскую сторону, распространяя антироссийские высказывания и дезинформацию в социальных сетях. Другие участники «Каламбура», Вадим Набоков и Татьяна Иванова, также проявили антироссийскую позицию, хотя и более сдержанную. Набоков даже публиковал оскорбительные высказывания в адрес русских и российских военных.

Несмотря на это, все участники команды продолжают зарабатывать на России, получая доход от показов «Каламбура» и других проектов. Эта ситуация вызывает вопросы об их моральных принципах и о том, насколько искренни их политические заявления





