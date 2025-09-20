Как распознать недобросовестных ремонтников: советы эксперта

Эксперт по внутренней отделке помещений Алексей Орехов рассказал о признаках, по которым можно выявить недобросовестных ремонтников. Он дал рекомендации, как избежать проблем при ремонте и выбрать надёжных исполнителей, а также озвучил примерные цены на ремонтные работы в Москве и Санкт-Петербурге в 2025 году.

Выявить недобросовестных ремонт ников возможно, обращая внимание на ряд признаков, советует Алексей Орехов, эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании НАТЭК. Первым делом стоит обратить внимание на юридический статус исполнителя. Надёжные специалисты работают официально, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели, юридические лица или самозанятые. Самозанятые обязаны выдавать чеки через приложение «Мой налог», подтверждающие факт оказания услуги.

Предложение работать «наличными без бумаг» и требование крупной предоплаты – тревожный сигнал. Проверить ИНН мастера или организации можно на сайте Федеральной налоговой службы, а информацию о судебных разбирательствах – в базе арбитража и службе судебных приставов. Эти шаги бесплатны и позволяют быстро оценить надёжность исполнителя. Важно помнить о договоре: даже при ремонте одной комнаты обязателен договор бытового подряда, фиксирующий объём работ, сроки, используемые материалы и стоимость. В договоре должна быть смета, которая может быть твёрдой (цена неизменна) или приблизительной. В случае приблизительной сметы подрядчик обязан предупредить заказчика о возможном увеличении расходов. Для заказчика критично важен порядок оплаты: лучше разбить платежи на этапы, а аванс предусматривать только на закупку материалов, подтверждённую документами. Распространена практика, когда исполнители сами закупают материалы, а заказчик оплачивает их по предоставленным чекам. Однако здесь кроется риск: стремление мастера сэкономить на материалах, приводящее к последующим проблемам и дополнительным расходам. Например, недобросовестный мастер может использовать дешёвые краны или фитинги, которые быстро выйдут из строя. Переделка в этом случае обойдется заказчику в дополнительные затраты.\Ещё один способ выявить ненадёжного исполнителя — внимательно слушать, как он описывает предстоящую работу. Профессионал всегда интересуется техническими деталями, предлагает разные варианты отделки, чётко объясняет структуру цены. Шаблонные фразы вроде «сделаем быстро и недорого, материалы ваши» без конкретики о марках и объёмах используемых материалов – верный признак проблем. Эксперт добавляет, что риски связаны не только с закупками, но и с технологией выполнения работ. Например, нанесение штукатурки непосредственно на ОСБ-плиты без предварительной подготовки основания приводит к разрушению отделки уже через несколько месяцев, вынуждая заказчика оплачивать дополнительные работы. Заказчик может настаивать на качественном исполнении, но если мастер стремится упростить или удешевить процесс, последствия нести заказчику. Ключевой вопрос – стоимость услуг. В Москве в 2025 году ориентировочные цены на комплексный ремонт «под ключ» стартуют от 7-8 тысяч рублей за квадратный метр. В Санкт-Петербурге цены сопоставимы, в среднем от 6-7 тысяч рублей за квадратный метр и выше, в зависимости от класса отделки и используемых материалов. Отдельные виды работ также имеют свои ориентиры: покраска стен или оклейка обоями обойдется в среднем в 500-600 рублей за квадратный метр, укладка плитки – около 800-950 рублей, установка розетки – примерно 450 рублей, монтаж унитаза – около двух тысяч рублей. Эти цифры не являются жёсткими тарифами, но служат ориентиром для добросовестных мастеров. Значительное отклонение цены в меньшую сторону должно насторожить. Оптимальный способ согласования стоимости – подробная смета с указанием всех работ и материалов. Полезно удерживать 5-10% от общей стоимости до окончательной сдачи объекта, что стимулирует подрядчика устранить мелкие недочёты. Любые дополнительные работы должны быть оформлены отдельными соглашениями, иначе спор о цене будет сложным. Соблюдение этих условий обеспечивает заказчику контроль над расходами, а мастеру – защиту от необоснованных претензий





