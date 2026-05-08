Как правильно заряжать смартфон, чтобы продлить срок службы аккумулятора

📆5/8/2026 12:45 PM
📰RT на русском
Эксперт НТИ Евгений Вишневский рассказал RT о том, как оптимально заряжать смартфон, чтобы сохранить аккумулятор в рабочем состоянии как можно дольше. Он подчеркнул, что ключевыми факторами износа батареи являются уровень заряда и перегрев, а не количество циклов зарядки.

Постоянная под зарядка смартфон а может ускорить износ аккумулятор а, но ключевыми факторами, влияющими на его долговечность, являются уровень заряда и перегрев, а не количество циклов зарядки. Об этом в интервью RT рассказал эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) по новым материалам и технологиям Евгений Вишневский.

По его словам, современные литий-ионные аккумуляторы особенно чувствительны к предельным значениям заряда — 0% и 100%. Если смартфон длительное время находится на зарядке, оставаясь на отметке 100%, это приводит к постепенному разрушению химической структуры батареи. В связи с этим многие производители внедрили в свои устройства режимы умной зарядки, которые ограничивают заряд до 80% ночью и доводят его до 100% ближе к утру, чтобы минимизировать негативное воздействие на аккумулятор.

Вишневский также отметил, что процесс зарядки сопровождается выделением тепла, что может быть столь же вредным для батареи, как и воздействие прямых солнечных лучей. Чтобы продлить срок службы аккумулятора, эксперт рекомендует использовать умные функции зарядки, оптимизированные режимы и режим защиты батареи. Оптимальным считается зарядка смартфона при уровне заряда 20% и отключение от сети при достижении 80%. Кроме того, во время зарядки не следует использовать ресурсоёмкие приложения, так как это может привести к перегреву устройства.

В заключение Вишневский подчеркнул, что соблюдение этих рекомендаций позволит значительно увеличить срок службы аккумулятора и сохранить его эффективность на протяжении более длительного периода времени.

