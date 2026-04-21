Как распознать скрученный пробег: советы эксперта по выбору автомобиля

Генеральный директор Frank Auto Ирина Франк объяснила, почему не стоит доверять цифрам на одометре и на какие детали салона нужно смотреть при покупке подержанного авто.

Покупка подержанного авто мобиля на вторичном рынке всегда сопряжена с определенными рисками, главный из которых — попытка недобросовестных продавцов скрыть реальное техническое состояние транспортного средства. Ирина Франк, генеральный директор компании Frank Auto, подчеркивает, что современные технологии позволяют скрутить пробег практически на любой модели всего за пару тысяч рублей в условиях обычного гаражного сервиса.

Именно поэтому цифры на одометре давно перестали быть надежным критерием оценки износа машины. Покупателям следует проявлять бдительность и в первую очередь обращать внимание на косвенные признаки эксплуатации, которые отражают истинную историю автомобиля. Эксперт настоятельно рекомендует при осмотре машины проводить комплексный визуальный анализ интерьера. Состояние салона — это своего рода паспорт транспортного средства. Потертости на кожаной оплетке руля, засаленные или стертые грани на рукоятке коробки передач, а также промятое водительское сиденье с характерными заломами материала являются индикаторами интенсивного использования. Если продавец утверждает, что автомобиль проехал всего 50-70 тысяч километров, но при этом рулевое колесо выглядит так, будто машина отработала не менее 200 тысяч, это весомый повод для отказа от сделки или проведения глубокой технической экспертизы у специалистов. Не менее важным фактором является и оценка внешних узлов, включая состояние шин. Ирина Франк отмечает парадоксальные случаи, когда при заявленном минимальном пробеге резина оказывается стертой практически до основания. Это прямо указывает на то, что данные одометра были искусственно занижены. Помимо проверки износа деталей, важно помнить о сезонном обслуживании. Например, эксперты советуют проводить тщательную очистку днища от реагентов сразу после окончания зимы, чтобы предотвратить развитие коррозии, которая может стать фатальной для кузова. Учитывая рост цен на услуги автосервисов и шиномонтажа в текущем сезоне, внимательный осмотр автомобиля перед покупкой становится не просто рекомендацией, а необходимым условием финансовой безопасности будущего владельца





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Auto Motor und Sport: все двери Формулы-1 теперь для Мика Шумахера закрытыAuto Motor und Sport: все двери Формулы-1 теперь для Мика Шумахера закрыты

Read more »

Ширина машин «Ф-1» снизится на 10 см в 2026-м, колесная база – на 20 см, прижимная силаИздание Auto Motor und Sport поделилось подробностями по поводу новых машин.

Read more »

Стартовало производство кроссоверов Neta X - Газета.Ru | НовостиКитайский производитель электромобилей Hozon Auto начал выпуск новой модели Neta X. Об этом сообщает AutoHome.

Read more »

Автоэксперт объяснила причины восстановления спроса на подержанные автоОсновная причина восстановления спроса на подержанные машины — желание российских автомобилистов сэкономить на покупке авто перед их подорожанием. Об этом «Известиям» 16 апреля рассказала управляющий директор компании Frank Auto Ирина Франк.

Read more »

Братские ставки: как белорусский утильсбор скажется на машинах в РФПовышение ставок утилизационного сбора в Белоруссии до уровня российских может привести к росту цен на автомобили, ввозимые в РФ. Об этом заявила управляющий директор компании Frank Auto Ирина Франк.

Read more »

Россиянам назвали обязательные шаги при покупке авто с рукГенеральный директор компании Frank Auto Ирина Франк рассказала «Ленте.ру» о главных вещах, на которые стоит обращать внимание при покупке автомобиля с рук.

Read more »