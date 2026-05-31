Как защитить детей от телефонных мошенников: советы доцента Финансового университета при правительстве России Пётра Щербаченко

Доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко дал советы, как защитить детей от телефонных мошенников. Он напомнил, что необходимо предупредить ребёнка о существовании мошенников и объяснить известные им схемы обмана. Также нужно договориться, что при подозрительном звонке нужно сразу прервать разговор и набрать родителя. Кроме того, нужно чётко проговорить, что детям не звонят из банков, не привлекают к расследованию и не просят спасать семью от кредитов или тюрьмы.

Чтобы защитить детей от телефонных мошенников, нужно заранее объяснить им схемы обмана и выработать правила безопасности . Об этом в беседе с RT рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко.

В первую очередь необходимо предупредить ребёнка о существовании мошенников.

"Объясните известные вам схемы, которыми они пользуются. Когда ребёнок знает сценарий, им сложнее манипулировать", — пояснил эксперт.

"Договоритесь, что при любом подозрительном звонке (просят код, деньги, данные, пугают) нужно сразу прервать разговор и набрать вам. Мошенники — психологи, нельзя вступать с ними в диалог", — подчеркнул специалист.

"Объясните: если он ошибся, вы поможете и защитите. Страх наказания — главный козырь преступников", — объяснил он. Кроме того, нужно чётко проговорить, что детям не звонят из банков, не привлекают к расследованию и не просят спасать семью от кредитов или тюрьмы, рассказал Щербаченко. Стоит обсудить с детьми и важность конфиденциальности личной информации (адреса, номера телефонов, данных карт).

"Не храните крупные суммы в доступном месте. Не давайте детям пароли от своих банковских приложений, если для этого нет острой необходимости", — отметил собеседник RT. Он посоветовал использовать двухфакторную аутентификацию в соцсетях, мессенджерах и на "Госуслугах", установить на все устройства антивирусное программное обеспечение, а также проверить настройки безопасности.

