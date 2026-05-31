Как защитить детей от телефонных мошенников: советы доцента Финансового университета при правительстве России Пётра Щербаченко

📆5/31/2026 2:16 AM
Доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко дал советы, как защитить детей от телефонных мошенников. Он напомнил, что необходимо предупредить ребёнка о существовании мошенников и объяснить известные им схемы обмана. Также нужно договориться, что при подозрительном звонке нужно сразу прервать разговор и набрать родителя. Кроме того, нужно чётко проговорить, что детям не звонят из банков, не привлекают к расследованию и не просят спасать семью от кредитов или тюрьмы.

Чтобы защитить детей от телефонных мошенников, нужно заранее объяснить им схемы обмана и выработать правила безопасности . Об этом в беседе с RT рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко.

В первую очередь необходимо предупредить ребёнка о существовании мошенников.

"Объясните известные вам схемы, которыми они пользуются. Когда ребёнок знает сценарий, им сложнее манипулировать", — пояснил эксперт.

"Договоритесь, что при любом подозрительном звонке (просят код, деньги, данные, пугают) нужно сразу прервать разговор и набрать вам. Мошенники — психологи, нельзя вступать с ними в диалог", — подчеркнул специалист.

"Объясните: если он ошибся, вы поможете и защитите. Страх наказания — главный козырь преступников", — объяснил он. Кроме того, нужно чётко проговорить, что детям не звонят из банков, не привлекают к расследованию и не просят спасать семью от кредитов или тюрьмы, рассказал Щербаченко. Стоит обсудить с детьми и важность конфиденциальности личной информации (адреса, номера телефонов, данных карт).

"Не храните крупные суммы в доступном месте. Не давайте детям пароли от своих банковских приложений, если для этого нет острой необходимости", — отметил собеседник RT. Он посоветовал использовать двухфакторную аутентификацию в соцсетях, мессенджерах и на "Госуслугах", установить на все устройства антивирусное программное обеспечение, а также проверить настройки безопасности.

