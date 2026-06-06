Как закаляют сталь войск национальной гвардии: подготовка и боевые навыки

Чтобы стать бойцом Стальной бригады особого назначения, Опыт СВО, необходимо пройти длительную подготовку и получить необходимые навыки и умения. В статье рассказывается о том, как формируется и формируется эта бригада, а также о том, какие навыки и умения помогают бойцам побеждать на поле боя.

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