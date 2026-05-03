Как управлять гневом и усталостью: советы психолога для мам

Психолог Лия Шагабутдинова объясняет, почему мамы кричат на детей и как научиться справляться с гневом и усталостью, чтобы сохранить гармонию в семье.

Материнство — это не только радость, но и огромные вызовы, особенно когда усталость и стресс накапливаются до предела. Многие мамы сталкиваются с ситуациями, когда их терпение иссякает, и они неожиданно для себя начинают кричать на детей.

Однако, по словам психолога Лии Шагабутдиновой, крик — это не признак плохой матери, а сигнал о перегрузке нервной системы. Эксперт подчеркивает, что большинство мам злятся не на детей, а на усталость, бесконечные бытовые задачи и отсутствие поддержки. Ребенок в таких случаях становится лишь последней каплей, переполняющей чашу терпения. Чтобы избежать подобных ситуаций, важно научиться распределять обязанности в семье и просить о помощи, если это необходимо.

Однако даже если поддержка недоступна, можно снизить уровень стресса, установив четкие правила в доме и обсудив их с ребенком. Это поможет создать предсказуемую среду, в которой конфликты будут возникать реже. Эксперт также отмечает, что злость — это нормальная и даже необходимая эмоция, которую не стоит подавлять. Важно признать свои чувства и научиться управлять ими, чтобы они не выливались в крик.

В моменты конфликта с ребенком лучше отложить разговор до тех пор, пока эмоции не улягутся, так как в состоянии стресса дети плохо воспринимают объяснения. Современные женщины часто испытывают давление идеального материнства, которое транслируется в социальных сетях. Это приводит к чувству собственной недостаточности и хронической усталости. Однако эксперт уверяет, что ребенку не нужна идеальная мама, а достаточно хорошая, которая умеет замечать свои эмоции, восстанавливать силы и не уничтожать себя за ошибки.

Такой пример помогает ребенку научиться здоровому отношению к своим чувствам. В моменты, когда вы чувствуете, что вот-вот сорветесь, важно научиться ловить предвестники гнева, такие как напряжение в теле или раздражающие мысли. В этот момент следует сделать паузу, признать свою злость и разрядить напряжение через физические упражнения или дыхательные техники. Это поможет избежать скандалов и сохранить гармонию в семье





