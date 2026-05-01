Как правильно удалить клеща и защитить ребёнка от инфекций: советы экспертов

Эксперты рассказали о правильном удалении клещей, мерах профилактики и важности вакцинации против клещевого энцефалита у детей. В статье также приведены рекомендации по защите от укусов клещей.

Эксперты предупреждают, что неправильное удаление клеща может привести к серьёзным последствиям. Резкие движения или попытки выдернуть паразита часто оставляют часть его ротового аппарата под кожей, что увеличивает риск инфицирования болезнями, переносимыми клещами, а также местного воспаления.

После извлечения клеща место укуса необходимо обработать антисептиком, таким как йод или хлоргексидин. Прижигание ранки или использование агрессивных средств не рекомендуется, так как это не снижает вероятность заражения, но может повредить кожу. Клеща следует поместить в чистый герметичный контейнер или баночку, добавив слегка увлажнённый ватный диск, и доставить в лабораторию для анализа. Педиатр или инфекционист сможет оценить ситуацию, назначить необходимые анализы или принять меры экстренной профилактики.

В частности, если регион неблагополучный по клещевому энцефалиту, в течение первых 96 часов после укуса ребёнку могут ввести иммуноглобулин. Важно наблюдать за состоянием ребёнка в течение нескольких недель, обращая внимание на сыпь, покраснение в месте укуса, повышение температуры и общую слабость. Отдельного внимания заслуживает вакцинация против клещевого энцефалита, которая является наиболее эффективной защитой и доступна детям с 1 года. Вакцина формирует специфический иммунитет и значительно снижает риск тяжёлого течения заболевания.

Стандартная схема вакцинации включает несколько доз с последующей ревакцинацией. Родители часто задаются вопросом, можно ли вакцинировать детей с особенностями здоровья, например, с аллергией или атопическим дерматитом. Эти заболевания не являются противопоказанием к вакцинации, но важно, чтобы они находились в стадии ремиссии. Грудное вскармливание также не ограничивает вакцинацию.

Главное условие — на момент прививки ребёнок должен быть здоров, без признаков острой инфекции, и в анамнезе не должно быть указаний на тяжёлые реакции или серьёзные осложнения после введения вакцины. Департамент здравоохранения перед майскими праздниками выпустил памятку о защите от клещей. В ведомстве рекомендовали выбирать светлую закрытую одежду, заправлять брюки в носки, использовать репелленты и регулярно осматривать себя, детей и домашних животных после прогулок. Особое внимание следует уделять волосистой части головы, шее, подмышкам и зоне за ушами.

После возвращения домой необходимо проверить одежду и тело, принять душ и постирать вещи при высокой температуре.





