Как выбрать муку для идеального пасхального кулича: советы пекарей

Вкусный и пышный пасхальный кулич — мечта каждой хозяйки. Секрет идеальной выпечки кроется в правильном выборе муки. Эксперты-пекари делятся своими секретами и рекомендациями, какая мука лучше всего подойдет для приготовления куличей, а также раскрывают секреты удачного рецепта.

Для приготовления вкусного кулич а необходимы ингредиенты высочайшего качества. Главным из них является мука . От её выбора напрямую зависит, насколько хорошо поднимется тесто, каким будет вкус выпечки и как долго она сможет сохранять свою свежесть. Эксперты-пекари поделились с aif.ru своими рекомендациями о том, какую муку следует использовать для кулич ей, чтобы результат превзошел все ожидания.

Полина Андрианова, шеф-пекарь кафе Печорин, советует использовать пшеничную муку высшего сорта или сорта экстра, который незначительно лучше высшего. Она подчеркивает важность выбора проверенной и любимой муки, избегая экспериментов с незнакомыми сортами при первом замесе кулича. Для выпечки, требующей пышной сдобы, такой как кулич, рекомендуется выбирать муку с содержанием белка от 12 до 13 граммов на килограмм. Добавление других видов муки в тесто для кулича возможно, но следует помнить, что конечный результат остается на ваше усмотрение. Рекомендуется начинать с замены лишь 5% от общего количества муки на выбранный вами вид, чтобы оценить изменения. Юлия Артамонова, основатель пекарни 6pm bread kitchen, отмечает, что они используют для приготовления куличей итальянскую муку тонкого помола манитоба. Это обусловлено тем, что именно мука тонкого помола, относящаяся к высшему сорту, обеспечивает выпечке максимальную пышность, нежную и воздушную текстуру, а также характерный белый цвет. Светлана Лаврик, шеф-пекарь Пекарни Адвоката, также подчеркивает необходимость выбора муки с высоким содержанием белка. В виду того, что в рецептуре кулича присутствует большое количество жиров и сахара, мука должна обладать достаточной прочностью клейковинного каркаса, чтобы выдержать все эти компоненты. Юлия Артамонова, основатель пекарни 6pm bread kitchen, поделилась своим рецептом пасхального кулича, который включает следующие ингредиенты: 1 кг муки высшего сорта, 50 г прессованных дрожжей, 250 г сливочного масла, 5 желтков, 250 г сахара, 13 г соли, 1 г ванилина, 380 мл молока, 200 г изюма, 100-150 г цукатов и любых орехов. Для приготовления следует выполнить следующие шаги. Шаг 1: Для приготовления опары смешайте половину муки, 20 г дрожжей и 300 мл молока. Тщательно перемешайте и оставьте на 3-4 часа. Шаг 2: Добавьте оставшуюся часть муки и 30 г дрожжей к опаре. Шаг 3: Добавьте размягченное сливочное масло, желтки, сахар и соль, затем влейте молоко. Тщательно вымесите тесто. Если тесто получается слишком тугим, добавьте немного воды (до 30 мл) и продолжайте замешивать. Шаг 4: Предварительно замочите сухофрукты в воде. После этого добавьте их в тесто и дайте ему подняться. Шаг 5: Разложите тесто по формам и поместите их в теплое место на 60-90 минут. Шаг 6: Перед выпечкой увлажните поверхность кулича или смажьте яйцом. Шаг 7: Начальная температура выпечки должна составлять 200°C. После этого сразу снизьте температуру до 165°C и выпекайте куличи (например, тестовую заготовку весом 250 г) в течение примерно 25 минут





