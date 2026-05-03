Как трудовой стаж и районные коэффициенты влияют на размер пенсии в России

Эксперт объяснила, как формируется пенсия в зависимости от стажа, уплаты страховых взносов и региона проживания. В статье также раскрыты причины возможного уменьшения пенсионных выплат при переезде и способы их перерасчета.

По словам эксперта, трудовой стаж до 2002 года играет ключевую роль в формировании стажевого коэффициента, который напрямую влияет на размер пенсии. Для женщин при наличии 20 лет стажа и для мужчин при 25 летнем стаже применяется коэффициент 0,55, что обеспечивает более высокую базовую часть пенсионных выплат.

Однако любые периоды, которые не будут учтены Социальным фондом, автоматически снижают базу расчета. Особое внимание специалист обратила на то, что в стаж часто не включают такие периоды, как служба в армии, получение пособия по безработице или годы обучения. После 2002 года основным фактором, влияющим на расчет пенсии, становится добросовестность работодателя в уплате страховых взносов. Любые пробелы в платежах, работа без официального оформления или технические ошибки при передаче данных в Социальный фонд ведут к уменьшению пенсионных выплат.

Эксперт Голубева в беседе с РИА «Новости» подчеркнула, что особенно рискуют те, кто трудился как индивидуальный предприниматель или в небольших организациях, где могли «экономить» на налогах. Даже если человек сумел заработать приличную пенсию в одном регионе, после переезда её размер может уменьшиться. Это происходит, если гражданин перебирается в субъект Российской Федерации с более низким районным коэффициентом. При переезде в регион с более низким районным коэффициентом размер пенсии может уменьшиться из-за отмены региональной надбавки, привязанной к месту проживания.

Тем, кто сомневается в корректности начислений, Голубева рекомендует заказать в Социальном фонде России справку о назначенной пенсии. Через личный кабинет на «Госуслугах» этот документ оформляется в течение суток. Если в справке обнаружены расхождения, следует подавать заявление на перерасчёт. Дополнительные потери могут возникать из-за формальных несоответствий.

Например, если в документах разные фамилии и нет подтверждения их изменения, либо отсутствуют сведения о заработке за периоды, которые учитываются при расчёте. Ранее Life.ru сообщал, что в 13 регионах России пенсия неработающих пенсионеров превысила 30 тысяч рублей. Лидерами списка стали Чукотский автономный округ – 43,7 тыс. рублей, Ненецкий автономный округ – 39,8 тыс. и Камчатский край – 39,3 тыс. рублей. Это связано с высокими районными коэффициентами, которые применяются в этих регионах.

