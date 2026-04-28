Как правильно убирать дом, чтобы минимизировать аллергены: советы экспертов

Эксперты рассказали, как проводить уборку, чтобы снизить риск аллергических реакций у детей. В статье даны рекомендации по выбору средств и техники, а также описаны особенности уборки в разные сезоны.

Большинство аллергенов, вызывающих реакции, оседает в доме в виде микрочастиц пыли. Поэтому важно регулярно проводить уборку с помощью пылесоса. Однако классический пылесос может усугубить ситуацию, поднимая пыль в воздух и рассеивая аллергены по другим поверхностям.

Эксперты рекомендуют использовать роботов-пылесосов, которые собирают пыль без создания сильных воздушных потоков, что особенно важно для семей с детьми, склонными к аллергии. Следующим шагом должна стать влажная уборка, так как часть аллергенов остаётся на поверхностях и может влиять на самочувствие ребёнка. При этом необходимо выбирать средства с нейтральным составом, без резких запахов и агрессивных компонентов, таких как хлор, фосфаты и поверхностно-активные вещества. Они могут спровоцировать аллергию или раздражение.

Не стоит забывать и о других поверхностях — полках, столах, подоконниках. Пыль с них лучше удалять влажной салфеткой из микрофибры, чтобы не распространять аллергены по воздуху. Оптимальная частота уборки — раз в один-два дня. Такой режим не позволяет аллергенам накапливаться, но может занимать много времени.

Лучше убирать понемногу, но регулярно, чем устраивать редкие генеральные уборки. Особое внимание стоит уделить прихожей, так как именно отсюда грязь и аллергены с улицы чаще всего попадают в дом. Рекомендуется регулярно протирать обувь и сразу убирать верхнюю одежду в закрытые шкафы. Для облегчения ежедневной уборки можно использовать автоматизированную технику, например, современные роботы-пылесосы, которые поддерживают чистоту и частично выполняют влажную уборку, снижая нагрузку на родителей.

Из-за дождей и холода пик цветения берёзы и других деревьев в Москве сдвинулся ближе к лету. Аллергики сейчас реагируют слабее, но как только наступит потепление, симптомы поллиноза могут усилиться. Обычно берёза пылит с конца апреля до окончания майских праздников, но из-за влажности пыльца прибита к земле, поэтому симптомы не такие яркие. Полностью сезон заканчивается в октябре: деревья — до конца мая, луговые травы — в июне–июле, сорные травы и полынь — в августе–сентябре





