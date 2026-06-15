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Как защитить сайт компании от ИИ-ботов и повысить видимость в нейросетях

IT News

Как защитить сайт компании от ИИ-ботов и повысить видимость в нейросетях
Антибот-ПлатформыБелые СпискиПоисковые Роботы
📆6/15/2026 9:30 AM
📰ForbesRussia
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Чтобы ИИ-агенты и боты нейросетей могли зайти на сайт компании, необходимо защитить его от атак ботов. Современные решения, в первую очередь антибот-платформы, анализируют поведение посетителей по множеству признаков. Чтобы полезные боты попадали на сайт, система защиты от ботов должна распознавать их, пропускать, включая в локальные белые списки. Кроме того, крупные поисковые системы и технологические компании публикуют сведения о сетях, из которых ходят их боты, что помогает отличать запрос поисковика от злонамеренного бота.

Топ-менеджеры компаний стремятся сделать сайт компании максимально заметным. Для HR важно, чтобы соискатели получали информацию из первых рук, коммерческие отделы надеются, что AI-видимость положительно повлияет на продажи.

В итоге маркетологи разрабатывают стратегию GEO и AEO (Generative Engine Optimization и Answer Engine Optimization, подходы к оптимизации контента для повышения видимости в генеративных системах и ИИ-ответах), пиар-специалисты бьются над единым контекстом во всех источниках, делают тексты более читаемыми для машины, а порой даже платят достаточно серьезные деньги агентствам за рекомендации по повышению AI-видимости. Однако вся эта сложная длительная работа будет напрасной, если ИИ-агенты и боты нейросетей просто не смогут зайти на сайт компании. Объясню подробнее, как это работает

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ForbesRussia /  🏆 31. in RU

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