Как избежать проблем со здоровьем от кондиционера в жаркий сезон

В жаркий сезон кондиционер может помочь поддерживать комфортную температуру в помещении, но неправильное его использование может привести к развитию различных заболеваний. Марина Евсикова, врач-оториноларинголог медицинской компании «СберЗдоровье», рассказала, как избежать негативных последствий для здоровья при использовании кондиционера.

Кондиционер в тёплое время года помогает поддерживать в помещении комфортную температуру и тем самым позволяет легче переносить жару. Однако при неправильном использовании он может стать причиной развития различных заболеваний либо усугубления уже имеющихся проблем со здоровьем.

Об этом рассказала в беседе с RT врач-оториноларинголог медицинской компании «СберЗдоровье» Марина Евсикова.

«Так, например, чрезмерно низкая температура или интенсивный поток холодного воздуха от кондиционера могут привести к обострению симптомов бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни лёгких. Кроме того, загрязнённые фильтры и недостаточная вентиляция помещения при работающем кондиционере способны усилить аллергические реакции», — подчеркнула эксперт. Отмечается, что риск развития таких инфекций, как, например, ОРВИ, пневмонии или грибковые поражения, у здоровых людей не связан напрямую с использованием кондиционера.

«Тем не менее при грубых нарушениях правил эксплуатации, например если не проводить своевременную дезинфекцию устройства, а также при ослабленном иммунитете вероятность таких заболеваний значительно возрастает. Также стоит отметить, что если человек уже контактировал с больным ОРВИ, то такие факторы, как, например, слишком холодный поток воздуха от кондиционера или рециркуляция воздуха с вирусными частицами, могут ослабить местную защиту дыхательных путей», — добавила врач. Это, в свою очередь, способно ускорить появление симптомов заболевания или сделать их более выраженными, заявила она.

«Чтобы избежать негативных последствий для здоровья, при использовании кондиционера важно соблюдать ряд мер. Рекомендуется поддерживать температуру в помещении на уровне +22... +24 °C. Чтобы избежать резких перепадов температур, например когда человек заходит после жары в помещение, следует установить кондиционер на 3—4 °C ниже уличной температуры», — посоветовала собеседница RT. Спустя 15—30 минут необходимо проветрить помещение и затем постепенно, каждые полчаса, снижать температуру на пару градусов до комфортного состояния, пояснила врач.

«Также следует ежегодно, перед началом или после окончания летнего сезона, проводить профессиональную чистку и дезинфекцию кондиционера для удаления возможных болезнетворных микроорганизмов с его элементов. В период активного использования устройства также важно каждые 2—3 недели самостоятельно промывать фильтры водой, чтобы предотвратить накопление пуха, пыли и шерсти домашних животных», — заключила специалист





