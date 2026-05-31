Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Как уменьшить тягу к сладкому: научно обоснованные методы

Здоровье News

Как уменьшить тягу к сладкому: научно обоснованные методы
Тяга К СладкомуУменьшитьНаучно Обоснованно
📆5/31/2026 5:08 AM
📰championat
72 sec. here / 199 min. at publisher
📊News: 718% · Publisher: 51%

Доктор медицинских наук, профессор, специалист по интегративной и антивозрастной медицине поделилась советами, как научно обоснованно уменьшить тягу к сладкому. Она отметила, что это результат сочетания нейробиологических механизмов вознаграждения, колебаний уровня сахара и гормонов аппетита, а также поведенческих факторов и привычек.

Хотите меньше сахара? Доктор медицинских наук, профессор, специалист по интегративной и антивозрастной медицинев беседе с «Чемпионатом» рассказала, как научно обоснованно уменьшить тягу к сладкому. По словам эксперта, с позиции доказательной медицины тяга к сладкому — это результат сочетания нейробиологических механизмов вознаграждения, колебаний уровня сахара и гормонов аппетита (грелина и лептина), а также поведенческих факторов и привычек.

Поэтому эффективный подход должен быть многофакторным и включать питание, поведение, сон и стресс-менеджмент. Первый и базовый блок — стабилизация уровня сахара в крови. Диета с низким гликемическим индексом и достаточным содержанием белка и пищевых волокон снижает скачки глюкозы и инсулина, что уменьшает «реактивный голод» и тягу к сладкому. Мета-анализы показывают, что переход на такой рацион способен существенно уменьшить желание съесть что-то сладкое уже в течение нескольких недель.

Второй блок — нормализация сна и циркадных ритмов. Недосып (менее семи часов) увеличивает уровень грелина и снижает лептин, что усиливает тягу к сладким и жирным продуктам. Третий блок — поведенческие и когнитивные стратегии. Техники осознанного питания (замедление темпа еды, осознанная оценка вкуса и насыщения) и когнитивно-поведенческие подходы, направленные на разрыв автоматических паттернов «стресс — сладкое», показали эффективность в снижении частоты компульсивного потребления сладкого.

Четвёртый блок — физическая активность. Регулярная аэробная и смешанная активность (не менее 150 минут умеренной нагрузки в неделю) улучшает чувствительность к инсулину и снижает тягу к сахару через влияние на системы вознаграждения мозга. В случаях выраженного компульсивного переедания сладким, а также при подозрении на депрессию, тревожные расстройства или СДВГ профессор рекомендует обращаться к психиатру или психотерапевту

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

championat /  🏆 29. in RU

Тяга К Сладкому Уменьшить Научно Обоснованно Методы Повысить Чувствительность К Инсулину Поведенческие Стратегии Повысить Чувствительность К Инсулину Поведенческие Стратегии Повысить Чувствительность К Инсулину Поведенческие Стратегии Повысить Чувствительность К Инсулину Поведенческие Стратегии Повысить Чувствительность К Инсулину Поведенческие Стратегии Повысить Чувствительность К Инсулину Поведенческие Стратегии Повысить Чувствительность К Инсулину Поведенческие Стратегии Повысить Чувствительность К Инсулину Поведенческие Стратегии Повысить Чувствительность К Инсулину Поведенческие Стратегии Повысить Чувствительность К Инсулину Поведенческие Стратегии Повысить Чувствительность К Инсулину Поведенческие Стратегии Повысить Чувствительность К Инсулину Поведенческие Стратегии Повысить Чувствительность К Инсулину Поведенческие Стратегии Повысить Чувствительность К Инсулину Поведенческие Стратегии Повысить Чувствительность К Инсулину Поведенческие Стратегии Повысить Чувствительность К Инсулину Поведенческие Стратегии Повысить Чувствительность К Инсулину Поведенческие Стратегии Повысить Чувствительность К Инсулину Поведенческие Стратегии Повысить Чувствительность К Инсулину Поведенческие Стратегии Повысить Чувствительность К Инсулину Поведенческие Стратегии Повысить Чувствительность К Инсулину Поведенческие Стратегии Повысить Чувствительность К Инсулину Поведенческие Стратегии Повысить Чувствительность К Инсулину Поведенческие Стратегии Повысить Чувствительность К Инсулину Поведенческие Стратегии Повысить Чувствительность К Инсулину Поведенческие Стратегии Повысить Чувствительность К Инсулину Поведенческие Стратегии Повысить Чувствительность К Инсулину Поведенческие Стратегии Повысить Чувствительность К Инсулину Поведенческие Стратегии Повысить Чувствительность К Инсулину Поведенческие Стратегии Повысить Чувствительность К Инсулину Поведенческие Стратегии Повысить Чувствительность К Инсулину Поведенческие Стратегии Повысить Чувствительность К Инсулину Поведенческие Стратегии

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-31 08:09:20