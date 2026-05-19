Как не ошибиться при выборе варено-мороженых креветок и не столкнуться с пищевым отравлением

📆5/19/2026 1:14 AM
📰lifenews_ru
Роскомнадзору рассказывали о важнейших критериях выбора варено-мороженых креветок, о последствиях неправильного выбора и о том, как быть с опасными сигналами. Выбирая креветки, следует обращать внимание на внешний вид, упаковку, наличие пятен и повреждений, цвет панциря и запах. Неправильный выбор может привести к отравлению или болезни.

При выборе варено-мороженых креветок в первую очередь следует обращать внимание на внешний вид.

Об этом Life.ru рассказали в пресс-службе Роскачества. Качественные креветки должны быть целыми, одного вида и размера, цвет панциря варьируется от бело-розового до розовато-оранжевого. Хвостики должны быть загнуты — это говорит о том, что креветки сварили сразу после вылова. Если хвост расправлен, продукт варили после разморозки, и вкус его будет менее сочным.

Креветки с коричневой головой можно смело брать: такой цвет означает, что креветка оплодотворённая, и её мясо вдвойне полезно. А вот экземпляры с чёрной головой есть нельзя — это сигнал о болезни. Также стоит отказаться от покупки при наличии пятен на панцире, это свидетельствует о нарушении условий хранения. Наличие кусков льда, наплывов и смёрзшихся между собой креветок — также следствие нарушений при транспортировке и хранении, что может привести к порче продукта.

Лучшая упаковка для варено-мороженых креветок — непрозрачная с «окошком» либо картонные коробки с вощеным внутренним слоем. При покупке обязательно проверяйте маркировку: дата производства, срок годности, условия хранения, наименование производителя, район вылова, вид и размер креветок должны быть указаны в полном объёме. Если упаковка повреждена, нарушены условия хранения (температура в холодильнике должна быть от –25 до –18 °С), а также если есть поломанные экземпляры, куски льда, от покупки лучше отказаться.

Насторожить должны рыбный запах, подсушенная или ржажая поверхность, а также белёсые и чёрные пятна на панцире. Заражение происходит через сырые морепродукты. У более 70% инфицированных пациентов диагностировали персистирующую глазную гипертензию

