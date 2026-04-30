Руководитель направления «Планирование и анализ» платёжного сервиса «Апельсин» Анна Егорова рассказала RT, как встроенные функции банковских приложений могут помочь в контроле расходов и формировании накоплений без радикальных изменений в образе жизни.

Банковские приложения сегодня перешагнули рамки простого инструмента для переводов и оплат, превратившись в мощные системы управления личными финансами. Однако, несмотря на широкий функционал, многие пользователи продолжают использовать их лишь для базовых операций, упуская возможности для эффективного контроля расходов и формирования накоплений.

Об этом в интервью RT рассказала руководитель направления «Планирование и анализ» платёжного сервиса «Апельсин» Анна Егорова. Она подчеркнула, что встроенные аналитические и автоматические функции могут значительно упростить финансовый контроль и помочь в накоплении средств без радикальных изменений в образе жизни. Одна из самых недооценённых функций, по словам Егоровой, — это графики и статистика расходов за длительный период. Они позволяют не просто отслеживать отдельные покупки, но и выявлять поведенческие паттерны.

Например, сравнение расходов по месяцам помогает определить периоды, когда бюджет выходит из-под контроля, а детализация по категориям показывает, сколько на самом деле тратится на еду, транспорт, развлечения или спонтанные покупки. Эти данные часто становятся отправной точкой для изменения финансовых привычек.

«Когда категории расходов становятся наглядными, появляется возможность перераспределения средств: сократить одну статью без ущерба для качества жизни и направить высвободившиеся средства в накопления», — отметила эксперт. Другой полезный инструмент — автоматическое формирование накоплений. Это может быть фиксированная сумма, списываемая после поступления дохода, или процент от каждой операции. Главное преимущество такого подхода — отсутствие необходимости принимать решение каждый раз.

Накопления формируются автоматически, не конкурируя с текущими тратами за внимание пользователя. Также Егорова обратила внимание на функцию установки лимитов на категории расходов, которая, по её словам, не про ограничения, а про стимул к осознанности.

«Включается мягкая саморегуляция: пользователь заранее определяет комфортный уровень трат и получает сигнал, если начинает его превышать. В отличие от жёсткой экономии, такой подход не вызывает сопротивления, но постепенно формирует более устойчивые финансовые привычки», — пояснила аналитик. Функция постановки финансовых целей — ещё один важный инструмент, который помогает не просто откладывать деньги, а делать это осознанно. Пользователь задаёт цель, срок и сумму, а приложение показывает прогресс.

Такой формат работает за счёт визуализации: накопления становятся не абстрактными, а привязанными к конкретному результату. Это повышает мотивацию и снижает вероятность «забирать» отложенные средства на текущие траты.

«Мгновенные уведомления о тратах выполняют важную психологическую функцию — создают эффект обратной связи. Когда человек видит каждую операцию, снижается вероятность «незаметных» расходов. Поэтому так важно адаптировать формат уведомлений под себя — пуш в приложении или смс, только сумма списания или также информация об остатке на карте», — добавила Егорова. Дополнительно многие приложения предлагают регулярные отчёты — например, недельные или месячные, что помогает подводить итоги без дополнительных усилий и корректировать поведение





RT на русском / 🏆 17. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

