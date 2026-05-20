В условии, что вы являетесь членом садоводческого или огороднического товарищества, вы можете принять участие в онлайн-обращении или голосованиям, если ваш товарищество предусматривает такую ​​по posibilidadhdistrict, если это не противоречит условиям вашего членства.

Дистанционно участвовать в собраниях садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) и огороднического некоммерческого товарищества (ОНТ) сегодня можно, так как закон предусматривает очное собрание с дистанционным участием, очно-заочное и заочное голосование , в том числе в электронной форме.

Процедура должна быть заранее прописана в уставе товарищества. В нём должно быть указано, по каким вопросам допускается электронное голосование, каким способом оно проводится — например, через «Госуслуги», сайт товарищества, информационную систему, электронную почту или смс, — как подтверждается участие собственника и как фиксируются результаты. Такие механизмы особенно важны для СНТ, где многие владельцы участков живут в других городах или бывают на даче только сезонно, отмечается.

Отмечается, что дистанционное участие позволяет вовлечь больше людей в управление товариществом и снижает риск, что решения будут приниматься узким кругом активных участников. При этом СНТ нужно соблюдать процедуру: заранее уведомить участников, определить повестку, обеспечива стоидентификацию голосующих, правильно оформить протокол и сохранить результаты голосования. Если этого не сделать, принятое решение может быть оспорено. Separately, следует учитывать, что заочное голосование подходит не для всех вопросов.

Например, устав, выборы председателя и правления, утверждение сметы, размер взносов, вопросы общего имущества, реорганизация или ликвидация товарищества не могут решаться простым заочным голосованием. Для таких решений нужно выбирать другую предусмотренную законом форму, в том числе очно-заочную, и заранее сверять процедуру с уставом и законом №217-ФЗ, заключил собеседник RT. Для статьи использованы материалы RT и депутата Якубовского





RT на русском / 🏆 17. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Интернет Голосованием В Садоводческом Товарище Подтверждение Участия Действия Голосования Заочное Голосование Процедура Экономия Времени Срок Голосования Товарищество Одноуровневой Референдум Налоговая Реформа Госслужба

United States Latest News, United States Headlines