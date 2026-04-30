Как правильно планировать закупки к майским праздникам и избежать лишних трат

Эксперты объясняют, как заранее закупать товары для пикников, чтобы сэкономить деньги и избежать дефицита. В статье даны рекомендации по выбору продуктов, расчету норм на человека и сохранению свежести блюд.

Планирование праздничных закупок заранее позволяет сэкономить время, деньги и избежать разочарований. Габаритные и тяжелые товары, такие как мангалы, уголь, розжиг и складная мебель, лучше заказывать с доставкой за несколько недель до майских праздников.

Это не только избавляет от необходимости переносить тяжести, но и снижает стоимость таких категорий товаров, так как ближе к праздникам цены обычно растут. Кроме того, ранняя покупка минимизирует риск столкнуться с дефицитом популярных позиций, которые часто заканчиваются в последние дни перед праздниками. Часть продуктовой корзины можно сформировать за 1–2 недели до праздников, особенно если речь идет о замороженных продуктах и товарах длительного хранения. Мясо, птицу или рыбу можно купить заранее и хранить в морозильной камере, не опасаясь за качество.

К этой же категории относятся соусы, напитки, крупы, соленья и консервы — все товары с длительным сроком годности. Такой подход помогает распределить расходы планомерно и избежать пиковых трат в последние дни перед праздниками. Овощи, зелень, фрукты и хлеб лучше приобретать за 1–2 дня до пикника, обращая внимание на сезонные товары, которые будут лучше по качеству и стоимости.

Эксперты рекомендуют ориентироваться на простую формулу расчета продуктов на человека: мясо и основные блюда — 300–400 г, овощи и гарниры — 200–300 г, закуски — 150–200 г, безалкогольные напитки — 1–1,5 литра, алкогольные — 0,5–0,7 литра слабоалкогольных или 200–300 мл крепкого алкоголя. Для сохранения свежести мяса, напитков и готовых блюд, особенно если дорога занимает несколько часов, полезно использовать термосумки и аккумуляторы холода. Это снижает риск порчи продуктов и, как следствие, лишних расходов.

При планировании меню для шашлыков важно учитывать ограниченные условия для готовки на природе. Чем сложнее меню, тем выше вероятность лишних трат и неиспользованных ингредиентов. Оптимально выбирать блюда с пересекающимися продуктами: одни и те же овощи можно использовать и для шашлыка, и для салатов, и как гарнир. Это упрощает закупку и делает бюджет более предсказуемым.

Ранее Life.ru перечислил главные ошибки при мариновании мяса для шашлыка, отметив, что даже популярные рецепты маринада не всегда оправдывают ожидания, и шашлык может получиться сухим, с неприятным запахом или вовсе несъедобным.





