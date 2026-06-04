Депутат Госдумы Алексей Говырин на ПМЭФ объяснил, что сила национального бренда заключается в реальном качестве, надёжной логистике и доверии покупателей, а не в рекламных слоганах, и описал стратегии развития экспортных направлений России до 2026 года.

Сила бренда Сделано в России определяется не рекламными лозунгами, а реальными показателями качества продукции и уровнем доверия покупателей, что позволяет российским компаниям успешно обходить санкционные ограничения .

На Петербургском международном экономическом форуме депутат Государственной Думы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в беседе с Life.ru подчеркнул, что текущие ограничения стали проверкой зрелости российского бизнеса. Они раскрыли, что сильный национальный бренд формируется не из красивой упаковки, а из способности производить, поставлять, подтверждать качество и удерживать доверие в условиях, когда привычные маршруты, расчёты и партнёрские связи усложнились.

В таких условиях сделано в России может стать знаком, указывающим на реальное производство, технологическую самостоятельность, адекватную цену, соблюдение сроков и готовность отвечать за результат после продажи. Говырин отметил, что для завоевания внешних рынков России следует развивать те отрасли, где у неё уже есть прочная база: агропромышленный комплекс, удобрения, химическая промышленность, металлургия, атомные и энергетические решения, транспортное машиностроение, программные продукты, медицинские изделия, а также образовательные и инженерные услуги.

Он указал, что конкурентные преимущества российских товаров включают сильную инженерную школу, адаптацию под местные условия, готовность работать с крупными партиями, обширную сырьевую базу и опыт эксплуатации в сложных климатических условиях. По его словам, конечная цель - превратить фразу Сделано в России в надёжное деловое обещание, подкреплённое производством, логистикой, сертификацией и репутацией. Конкурировать с глобальными компаниями в условиях ограничений реально там, где российский производитель выбирает точную нишу и работает глубже массового предложения.

На зрелых рынках трудно победить одной ценой, зато можно выигрывать за счёт инженерных решений и адаптации продукта. Говырин считает, что к 2026 году значение бренда Сделано в России значительно расширилось: он теперь свидетельствует о комплексной компетентности страны - от создания сложной продукции и программного обеспечения до строительства инфраструктуры, подготовки специалистов и разработки целевых технологических решений.

Для отечественного потребителя важны надёжность, выгодная цена и уверенность в постоянном наличии товара, тогда как иностранный клиент требует юридической чистоты сделок, профессионального сопровождения и чёткой ответственности поставщика. Поэтому для укрепления национального бренда критически важно объединить усилия в сфере производства, права, логистики и формирования репутации, чтобы фраза Сделано в России звучала как надёжное деловое обещание, подкреплённое способностью выполнить контракт, выдержать качество партии, доставить товар и сохранить отношения с рынком после первой сделки.

Бренд Сделано в России был запущен в 2015 году как национальный знак качества для продвижения отечественных товаров за рубежом. Он подтверждает, что продукция произведена в Российской Федерации и соответствует высоким критериям качества, надёжности и экологичности, помогая экспортёрам участвовать в выставках, бизнес‑миссиях и открывать магазины за границей. По данным ведомства, объём экспортных контрактов участников программы превысил 420 миллиардов рублей.

В частности, в рамках бренда активно продвигается отечественная косметика, бытовая химия и парфюмерия, которые уже представлены практически во всех потребительских сегментах, демонстрируя разнообразие и конкурентоспособность российской продукции на международных рынках





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