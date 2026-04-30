Как «король Швейцарии» бесплатно оформил сотни участков и создал свою «империю»

Житель Швейцарии воспользовался лазейками в законодательстве, чтобы бесплатно оформить в свою собственность более 100 земельных участков. Теперь он получает доход от их использования и создал вокруг проекта символическую «империю» с собственным орденом и валютой.

В Швейцарии местный житель, известный как «король Швейцарии», сумел воспользоваться лазейками в законодательстве, чтобы бесплатно оформить в свою собственность около 148 земельных участков общей площадью более 117 тысяч квадратных метров.

Эти территории включают дороги, лесные массивы и другие объекты, от которых ранее отказались их прежние владельцы. Многие из этих дорог активно используются местными жителями, и теперь некоторые из них вынуждены платить Лаувинеру за обслуживание проезжей части. Кроме того, он получает доход от выдачи разрешений на проезд и строительство вблизи своих земель. Мужчина создал вокруг своего проекта символическую «империю», учредив «орден», благотворительный фонд и даже используя собственную валюту.

При этом он подчеркивает, что не стремится к политической власти. Его история стала примером того, как можно извлечь выгоду из правовых пробелов, не нарушая закона. Ранее подобные случаи привлекали внимание общественности. Например, в США мужчина заработал миллион долларов, купив лотерейный билет во время обеда в заведении, где продают жареную курицу.

