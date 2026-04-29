Как отсрочка выхода на пенсию может увеличить её размер в два раза

Российское пенсионное законодательство предусматривает значительное увеличение страховой пенсии для тех граждан, которые решают отложить её оформление на более поздний срок. Об этом напомнил главный юрисконсульт Роскачества Игорь Поздняков в интервью RT.

Согласно федеральному закону «О страховых пенсиях», в случае отсрочки выхода на пенсию до десяти лет применяются повышающие коэффициенты к фиксированной выплате и индивидуальному пенсионному коэффициенту. По словам эксперта, при максимальной отсрочке в 10 лет эти коэффициенты достигают 2,11 и 2,32 соответственно, что в сумме позволяет увеличить размер пенсии более чем в два раза по сравнению с её назначением сразу после наступления пенсионного возраста. При этом расчёт производится по действующей формуле и установленным законом коэффициентам.

Фактический размер выплаты в рублях зависит от индивидуального пенсионного коэффициента гражданина, а также от текущих значений фиксированной выплаты и стоимости пенсионного балла. Поздняков подчеркнул, что такая система стимулирует граждан продолжать трудовую деятельность и тем самым увеличивать свои пенсионные накопления. Кроме того, он отметил, что отсрочка выхода на пенсию может быть выгодна не только с финансовой точки зрения, но и с точки зрения сохранения активного образа жизни и профессиональной реализации.

Однако эксперт также предупредил, что при принятии решения об отсрочке необходимо учитывать состояние здоровья и другие индивидуальные факторы, которые могут повлиять на возможность дальнейшей работы. В заключение Поздняков напомнил, что пенсионная система России постоянно совершенствуется, и граждане должны быть в курсе всех изменений, чтобы принимать обоснованные решения относительно своего пенсионного обеспечения. В рамках обсуждения пенсионной реформы также было отмечено, что правительство рассматривает возможность введения дополнительных стимулов для тех, кто решает работать дольше.

В частности, обсуждается вопрос о предоставлении дополнительных льгот и налоговых вычетов для пенсионеров, продолжающих трудовую деятельность. Эти меры направлены на поддержание экономической активности пожилых граждан и увеличение их пенсионных выплат. В то же время, как отмечают специалисты, важно сохранять баланс между стимулированием трудовой деятельности и обеспечением достойного уровня пенсионного обеспечения для всех категорий граждан





