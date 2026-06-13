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Как ухаживать за собой и квартирой во время цветения пуха

Health & Wellness News

Как ухаживать за собой и квартирой во время цветения пуха
PollenToadflaxSeasonal Allergies
📆6/13/2026 12:52 AM
📰RT на русском
44 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 38% · Publisher: 53%

Specialist recommends wearing a mask and sunglasses, washing hands and face, and more. Also, advises frequent cleaning and ventilation during the blooming period.

Она пояснила, что пух — это способ распространения семян, свойственный некоторым видам тополей и ив. В зависимости от региона пух созревает в мае–июле, а активная фаза 'пушения' длится в среднем 10–14 дней.

Кириенко рекомендует в этот период носить на улице медицинскую маску и солнцезащитные очки. После возвращения домой необходимо умыться, а также промыть глаза и нос. Кроме того, специалист посоветовала чаще проводить влажную уборку дома, чтобы удалять залетающий пух, а проветривать квартиру лучше после дождя или в безветренную погоду.

Ранее доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН имени Патриса Лумумбы Владимир Пинаев в беседе с RT рассказал, что 'Отбить желание нападать на наши гражданские объекты': Путин заявил о планах наращивать удары по инфраструктуре Украины 'Вашингтону приходится идти на уступки': как развивается ситуация вокруг мирного соглашения США и Ирана 'Задал планку': Левников-старший — о трёх удалениях в матче открытия ЧМ-2026, судье из Сомали и борьбе с расизмо

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Pollen Toadflax Seasonal Allergies Recommendations Cleaning

 

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