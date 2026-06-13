Как ухаживать за собой и квартирой во время цветения пуха

Specialist recommends wearing a mask and sunglasses, washing hands and face, and more. Also, advises frequent cleaning and ventilation during the blooming period.
Она пояснила, что пух — это способ распространения семян, свойственный некоторым видам тополей и ив. В зависимости от региона пух созревает в мае–июле, а активная фаза 'пушения' длится в среднем 10–14 дней.
Кириенко рекомендует в этот период носить на улице медицинскую маску и солнцезащитные очки. После возвращения домой необходимо умыться, а также промыть глаза и нос. Кроме того, специалист посоветовала чаще проводить влажную уборку дома, чтобы удалять залетающий пух, а проветривать квартиру лучше после дождя или в безветренную погоду.
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