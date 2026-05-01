Как вернуть работоспособность после праздников: советы психолога

После продолжительных выходных многим трудно вернуться к рабочему ритму. Психолог Ксения Солопанова объясняет, почему это происходит и как облегчить процесс адаптации. Она рекомендует снижать нагрузку в первые дни, начинать с простых задач и восстанавливать структуру дня. Также важно не оценивать свою работоспособность слишком строго и использовать легкую физическую активность для улучшения концентрации.

После продолжительных выходных человек часто испытывает трудности при возвращении к привычному рабочему ритму. Это связано с адаптацией нервной системы, которая перестраивается из свободного режима в структурированный.

Психолог Ксения Солопанова объясняет, что во время праздников меняется образ жизни: больше общения, впечатлений, еды и движения, меньше обязательств и строгого расписания. Нервная система привыкает к такому состоянию, где не требуется постоянное удержание внимания и высокая собранность. Однако с началом рабочей недели возвращаются сроки, задачи и необходимость концентрации, что воспринимается как нагрузка после более легкого периода. В рабочем режиме усиливаются механизмы контроля, планирования и удержания внимания.

Переключение между этими состояниями требует времени, поэтому первые дни после праздников могут быть менее продуктивными. Для более легкого возвращения в рабочий ритм Солопанова рекомендует снижать нагрузку в первые один-два дня, начиная с простых и структурированных задач, таких как разбор почты или планирование. Также полезен принцип минимального действия: вместо попытки сделать все сразу, лучше начать с одного небольшого дела. Это снижает внутреннее сопротивление и облегчает дальнейшее включение.

Важно восстановить структуру дня, вернуть стабильное время подъема, начала работы, перерывов и завершения дня. Не стоит оценивать свою работоспособность в первые дни после отпуска, так как замедленное втягивание — это естественный процесс адаптации. Дополнительно помогает легкая физическая активность, прогулка или движение в течение дня, что способствует стабилизации общего уровня активации и улучшает концентрацию. Возвращение к рабочему режиму после майских праздников — это плавный процесс перенастройки нервной системы, без завышенных ожиданий и самобичевания.

Чем мягче и последовательнее он проходит, тем быстрее восстанавливается привычная работоспособность без лишнего напряжения и внутреннего сопротивления. Солопанова также отмечает, что главный парадокс коротких выходных заключается в том, что они создают иллюзию длинного отдыха, однако не дают достаточного ресурса для восстановления. Это может усугубить чувство усталости и снизить продуктивность при возвращении к работе





lentaruofficial / 🏆 5. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Работоспособность Адаптация Психология Праздники Продуктивность

United States Latest News, United States Headlines