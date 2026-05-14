Как экономить на топливе: 10 простых советов автоэксперта

📆5/14/2026 5:16 PM
Совет автоэксперта Константина Ершова поможет сэкономить до 20 процентов топлива. Правильный технический и спокойный стиль вождения помогут сэкономить деньги и снизить вред для окружающей среды.

Москва, 14 мая - АиФ-Москва. Сэкономить до 20 процентов топлива можно благодаря исправному техническому состоянию авто мобиля и спокойному стилю вождения без резких ускорений и торможений.

Об этом "Ленте.ру" рассказал автоэксперт Константин Ершов. По его словам, расходы на топливо могут превышать заявленные средние значения на 30–50 процентов в зависимости от режима эксплуатации, класса машины и пробега, причем значительная часть затрат напрямую зависит от стиля вождения и базового состояния автомобиля. Манера езды является самым сильным фактором влияния на расход, поскольку резкие ускорения и торможения увеличивают потребление на 15–30 процентов, тогда как плавный разгон, движение с постоянной скоростью и прогнозирование дорожной ситуации позволяют существенно снизить затраты.

Эксперт рекомендует соблюдать скоростной режим, так как оптимальная зона экономичности для большинства автомобилей составляет 80–100 км/ч, а при увеличении скорости до 120–130 км/ч расход может вырасти на 20 процентов из-за аэродинамического сопротивления. Недокачанные колеса увеличивают сопротивление качению, и даже снижение давления на 0,2–0,3 бара может добавить до 5 процентов к расходу топлива. Аналогичная прибавка возможна при сбитых углах установки колес.

Загрязненный воздушный фильтр, изношенные свечи зажигания и старое моторное масло ухудшают эффективность работы двигателя, поэтому регулярное техническое обслуживание напрямую влияет на экономичность. Расход также увеличивают перевозка ненужных вещей в багажнике, багажники на крыше и открытые окна на высокой скорости, поскольку каждые дополнительные 50–100 килограммов дают ощутимую прибавку к потреблению. Частые короткие поездки с холодным двигателем относятся к самым неэкономичным режимам, так как мотор не успевает выйти на рабочую температуру.

Использование топлива сомнительного качества может не только увеличить расход, но и привести к проблемам с топливной системой, заключил Ершов. Ранее эксперт Никита Родионов назвал необходимые для проверки весной узлы двигателя авто. Оцените материал Авт

