Как сделать пасхальные куличи и пасху полезными: советы эндокринолога

📆4/10/2026 9:37 AM
Эндокринолог поделилась советами по улучшению традиционных пасхальных блюд, снижению их калорийности и обогащению ценными нутриентами, не жертвуя вкусом.

Эндокринолог Виктория Садовская, представитель медицинской компании «Сбер Здоровье », поделилась с URA.RU ценными советами о том, как адаптировать традиционные пасха льные кулинарные традиции к принципам здорового питания. В преддверии светлого праздника Пасхи, когда на столах традиционно появляются кулич и и творожная пасха , многие задумываются о том, как сделать эти вкусные, но зачастую калорийные блюда, более полезными для здоровья.

Виктория Садовская акцентирует внимание на том, что небольшие изменения в рецептуре могут существенно снизить калорийность выпечки и обогатить ее ценными нутриентами, что особенно важно для поддержания здоровья в период праздничных застолий.\Первый совет касается кулича. Для улучшения его питательной ценности врач-эндокринолог рекомендует использовать комбинацию муки. Замена части белой пшеничной муки на цельнозерновую в пропорции 70% к 30% позволяет значительно увеличить содержание витаминов группы B, важных для нервной системы и энергетического обмена, а также клетчатки, необходимой для нормализации работы пищеварения. Клетчатка способствует более медленному усвоению углеводов, что помогает избежать резких скачков уровня сахара в крови, а также создает чувство сытости, что может быть полезным для тех, кто следит за своим весом. Кроме того, Садовская советует уменьшить количество сахара в рецепте на 20-30%, не жертвуя при этом вкусовыми качествами. Добавление сушеных ягод и орехов вместо цукатов не только обогатит кулич разнообразными вкусами и текстурами, но и добавит полезные жиры, витамины и минералы. Также рекомендуется частичная замена сливочного масла творогом, что снизит общее содержание жиров и придаст выпечке более нежную структуру. Эти простые изменения позволят насладиться куличом без вреда для здоровья и фигуры.\Что касается творожной пасхи, здесь также можно внести ряд полезных корректировок. Виктория Садовская рекомендует выбирать творог жирностью 5-9%, что обеспечит оптимальный баланс вкуса и питательности. Частичная замена сливок и сливочного масла греческим йогуртом – еще один способ сделать пасху более полезной. Греческий йогурт богат белком, который важен для строительства и восстановления тканей, а также создает ощущение сытости. Кроме того, он содержит пробиотики, полезные для микрофлоры кишечника. При приготовлении пасхи важно помнить о умеренности: взрослым рекомендуется съедать не более 80-100 граммов творожной пасхи и 120-150 граммов кулича в день, отдавая предпочтение употреблению этих десертов после основного приема пищи. Такое подход поможет избежать переедания и сохранить баланс в питании, позволяя насладиться праздничными блюдами без ущерба для здоровья. Эти простые рекомендации помогут сделать Пасху не только вкусным, но и полезным праздником для всей семьи, позволяя наслаждаться традиционными блюдами, не нарушая принципы здорового питания

