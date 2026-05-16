Как Иран воспринимает угрозы Трампа и готов ли к борьбе с США?
📆5/16/2026 1:41 AM
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников рассказал, что Иран серьезно относитс0б к угрозам Трампа и готов к противодействию США. Олег отметил, что Иран обладает большой мощью и может нанести удар Израилю в случае агрессии США.

Москва, 16 мая - АиФ-Москва. Американский президент Дональд Трамп в беседе с журналистами заявил, что Иран может заключить сделку или готовиться к разрушительным последствиям в случае отказа.

Что стоит за этими угрозами и как их воспринимает Иран, aif.ru рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников. Угрожая Ирану, американский лидер действует в строгом соответствии с наставлением сухопутных войск США FM 3-13, где четко определено понятие информационной войны и порядок действий во время кризисов и конфликтов. В этом документе четко прописано, что представляет собой информационная операция, как нужно запугивать противника.

Дональд Трамп проявляет себя как стратег, которому позволено делать такие заявления, как президенту воюющей страны, хотя формально и война с Ираном не объявлена. По словам Иванникова, Тегеран серьезно относится к заявлениям Трампа. В Иране очень внимательно следят за всеми высказываниями Дональда Трампа, так США обладают большим потенциалом ядерного оружия. Угрозы Трампа можно расценивать как угрозы президента ядерной державы, что вдвойне наводит на размышления о безопасности Иран, который готов не только к таким угрозам, но и к противодействию США.

Собеседник издания подчеркнул, что в случае агрессивных действий США Иран нанесет удар по Израилю. В Иране в подземных хранилищах за истёкший период начала боевых действий проведена полная инвентаризация, сверка всех возможных образцов вооружений. Опасения о том, что Иран может ударить по Израилю, исходят из его арсенала высокоточных ракет с большой дальностью.

У Ирана могут появиться союзники, которые обеспечат его дополнительным высокоточным оружием, средствами навигации, которые позволят не только полностью разблокировать Ормузский пролив, но и также нанести противнику неприемлемый удар, который поставит под вопрос само существование Израиля как государства. Иран способен уничтожить полностью всю израильскую инфраструктуру и жить там будет невыносимо и невозможно при последствиях этих ударов. В Израиле это осознают и хотят предотвратить негативное развитие событий.

Иванников особо обратил внимание на то, что в ходе конфликта на Ближнем Востоке Иран показал, что отлично вооружен и ему есть, чем ответить противнику. Это доказало, что угрожать Ирану - дело бесперспективное, с Ираном нужно договариваться, нужно вести конструктивный диалог и на языке силы с Ираном разговаривать не получится.

