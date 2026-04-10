Как победить страх вождения после ДТП: советы психолога

ДТПСтрах ВожденияПсихология
📆4/10/2026 2:59 AM
📰lentaruofficial
Кризисный психолог Варвара Ликунова поделилась эффективными практиками, которые помогут водителям преодолеть страх вождения после дорожно-транспортного происшествия. В статье представлены практические упражнения и рекомендации по постепенному возвращению к вождению.

После дорожно-транспортного происшествия ( ДТП ) многие водители испытывают страх перед возвращением за руль. Кризисный психолог Варвара Ликунова в интервью «Ленте.ру» поделилась эффективными практиками, которые могут помочь преодолеть эту фобию. Эксперт объясняет, что появление страха после аварии — это естественный защитный механизм, который запускается мозгом для предотвращения повторной травматизации.

Мозг формирует прочную ассоциацию: автомобиль — опасность, и при каждой попытке сесть за руль возникает тревога и страх, которые начинают контролировать водителя. Важно понимать, что страх — это реакция на пережитый опыт, в отличие от тревоги, которая фокусируется на будущем. Необходимо помочь мозгу осознать, что опасность осталась в прошлом. Этого можно достичь, возвращая себя в реальность: авария уже произошла, а сейчас водитель находится в другом месте, в других обстоятельствах и с иными возможностями.\Психолог подчеркивает, что не стоит насильно заставлять себя садиться за руль, если присутствует страх и тревога, так как это только усугубит проблему. Однако и полное избегание вождения является ловушкой. Чем дольше водитель не садится за руль, тем сильнее становится тревога. Поэтому необходим не резкий рывок, а постепенное возвращение к вождению. Ликунова рекомендует выполнить три простых, но эффективных упражнения. В первую очередь, важно письменно ответить на три ключевых вопроса: что именно произошло во время аварии, что водитель контролировал в тот момент, и на что он может влиять в процессе управления автомобилем сейчас. Ответы должны быть максимально развернутыми и детализированными. Это упражнение помогает вернуться из прошлого в настоящее и не застревать в травмирующем опыте. Следующим шагом является постепенное возвращение к вождению. Не следует сразу же садиться за руль и отправляться в дальнюю поездку. Вместо этого, нужно заново привыкнуть к машине: посидеть за рулем, включить и выключить зажигание, завести двигатель. Следующим этапом может быть небольшая поездка по двору, парковке или знакомому маршруту, постепенно усложняя траектории. Также рекомендуется взять несколько уроков у опытного инструктора, чтобы восстановить уверенность и контроль над ситуацией.\Варвара Ликунова советует использовать дыхательную практику для снижения тревоги в моменте. Она заключается в глубоком вдохе на четыре счета и выдохе на шесть счетов. Длинный выдох способствует снижению уровня тревожности и восстановлению контакта с собственным телом. Эксперт отмечает, что в некоторых случаях, когда вождение не является критичной необходимостью, можно сделать осознанный перерыв. Однако, если автомобиль играет важную роль в повседневной жизни или работе, страх перед вождением лучше не игнорировать, а прорабатывать. Возвращение к вождению должно быть постепенным и комфортным, в собственном темпе водителя. Важно помнить, что каждый человек индивидуален, и методы преодоления страха могут варьироваться. Главное — это терпение, самосознание и готовность работать над собой. Поддержка близких, профессиональная помощь психолога и соблюдение рекомендаций помогут вернуться к полноценной жизни за рулем

