Как вырастить наранхиллу на дачном участке и получить уникальный нектар богов

Выращивание наранхиллы на дачном участке может показаться сложным, но с правильным подходом и вниманием к деталям процесс вполне реален. Агроном Николай Покора рассказал, как начать с предварительного проращивания семян, обеспечить правильное освещение и увлажнение воздуха, а также о важности досветки для ускорения развития культуры. Чтобы получить полноценный урожай и раскрыть уникальные вкусовые качества наранхиллы, лучше всего выращивать ее в отапливаемой теплице или в хорошо оснащенном помещении с досветкой.

Москва, 5 июня - АиФ-Москва. Многие дачники любят экспериментировать и пытаются вырастить на своих участках настоящую экзотику. Если привычные томаты и перцы уже не вызывают особого восторга, обратите внимание на наранхиллу — растение с поэтичными прозвищами.

Его называют «королевским плодом Анд» за царственный вкус и «нектаром богов» за удивительное сочетание сладости и свежести.

"Наранхилла, известная также как луло или наранхилья (Solanum quitoense), относится к семейству пасленовых и родом из Анд, — рассказал aif.ru агроном Николай Покора. — Там это вовсе не экзотика, а обычная плодовая культура: местные жители давно выращивают эк для приготовления соков и освежающих напитков". Вырастить наранхиллу у себя на участке вполне реально, хотя процесс и потребует внимания к деталям. Начать стоит с предварительного проращивания семян: их раскладывают на влажной ткани и помещают в закрытый прозрачный контейнер, создавая эффект мини-теплички.

Очень важно следить за температурой — она должна держаться на уровне +26... +28 градусов. Когда появятся ростки, их аккуратно переносят в легкий рыхлый грунт, заглубляя примерно на полсантиметра. Следующий этап не менее важен — обеспечение правильного освещения.

Если всходы сразу не поставить на яркий свет или под лампу, они быстро вытянутся и погибнут.

"Стоит учесть, что первые настоящие листья у наранхиллы появляются медленнее, чем у привычных томатов или перца — это нормальная особенность культуры. Ускорить ее развитие можно с помощью черенкования: побеги с частично одревесневшей основой достаточно стабильно укореняются, если поддерживать температуру около и обеспечить влажный воздух". Чтобы наранхилла дала полноценный урожай и раскрыла свои уникальные вкусовые качества, лучше всего выращивать ее в отапливаемой теплице или в хорошо оснащенном помещении с досветкой.

Так вы создадите условия, близкие к естественной среде обитания этого необычного растения — и сможете удивить гостей настоящим «нектаром богов» прямо с дачного участка. Ранее агроном Павел Лагута рассказал, как банка с богомолом защитит ваш урожай. Оцените материал ДачадачарастениесадоводствоагрономНаранхилл





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