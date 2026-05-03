Как ошибки в учете трудового стажа и страховых взносов могут уменьшить пенсию

Эксперты предупреждают, что неточности в подсчете трудового стажа, пропущенные периоды службы или неофициальная работа могут существенно снизить размер будущей пенсии. Также рассмотрены изменения в среднем размере пенсий работающих россиян.

Неточности при подсчете трудового стажа, данные о страховых взносах, перечисленных работодателем, а также пропущенные периоды службы в армии или получения пособия по безработице могут существенно повлиять на размер будущей пенсии.

Об этом предупреждают эксперты, подчеркивая, что каждый из этих факторов играет ключевую роль в формировании пенсионных выплат. В частности, трудовой стаж до 2002 года определяет стажевый коэффициент, который напрямую влияет на размер пенсии. Для женщин при наличии 20 лет стажа и для мужчин при 25 лет стажа применяется коэффициент 0,55. Это означает, что даже небольшие ошибки в учете стажа могут привести к значительному уменьшению пенсионных выплат.

С 2002 года основным показателем при расчете пенсии стали страховые взносы, которые работодатель перечисляет за сотрудника. Если в этих выплатах происходят перерывы, например, из-за неофициального трудоустройства или ошибок в передаче данных в Пенсионный фонд, это также может негативно сказаться на размере будущей пенсии. Эксперты отмечают, что многие граждане не осознают, насколько важно своевременно и точно отражать все периоды трудовой деятельности, включая службу в армии или получение пособия по безработице.

В противном случае, при выходе на пенсию человек может столкнуться с неприятными сюрпризами в виде уменьшенных выплат. Кроме того, при переезде в регион с более низким районным коэффициентом размер пенсии может уменьшиться из-за отмены региональной надбавки. Это особенно актуально для жителей северных регионов, где действуют повышенные коэффициенты. Также стоит отметить, что средний размер пенсии работающих россиян в марте 2026 года превысил 23,4 тысячи рублей.

На 1 марта пенсия работающих граждан составляла 23 461 рублей, тогда как годом ранее она была около 20 972 рублей. Таким образом, за год выплаты выросли примерно на 2,5 тысячи рублей, что свидетельствует о постепенном увеличении пенсионных выплат. Однако, несмотря на этот рост, важно помнить о необходимости тщательного контроля за всеми периодами трудовой деятельности и страховыми взносами, чтобы избежать нежелательных последствий в будущем





