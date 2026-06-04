Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Как избежать заражения эбола в поездках: рекомендации Роспотребнадзора

Здоровье News

Как избежать заражения эбола в поездках: рекомендации Роспотребнадзора
ЭболаТуризмГигиена
📆6/4/2026 3:46 AM
📰RT на русском
82 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 53% · Publisher: 53%

Эксперт Роспотребнадзора рассказывает о мерах профилактики вируса эбола для туристов: частое мытье рук, отказ от контактов с животными и быстрый визит к врачу при первых симптомах.

Соблюдение элементарных правил личной гигиены и отказ от прямого контакта с животными являются ключевыми мерами профилактики заражения эбола для россиян, планирующих поездки за границу. По словам Натальи Пшеничной, заместителя директора по клинико аналитической работе Центра национального исследования эпидемиологии Роспотребнадзор а, в странах с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией необходимо уделять особое внимание частому мытью рук с мылом, особенно перед приемом пищи, а также избегать близкого общения с людьми, проявляющими признаки недомогания.

Помимо этого рекомендуется полностью исключить любые контакты с дикими и домашними животными, поскольку они могут быть носителями патогенов, способных передаваться человеку. После возвращения в Россию следует внимательно следить за своим самочувствием. При появлении любого из следующих симптомов - высокая температура, боли в голове и мышцах, общая слабость, тошнота, рвота, диарея или кожная сыпь - необходимо незамедлительно обратиться к врачу. Медицинский специалист проведет соответствующие обследования, включая лабораторный анализ крови, для исключения возможности заражения опасным вирусом.

Специалисты подчеркивают, что своевременное обращение за медицинской помощью значительно повышает шансы на успешное лечение и минимизирует риск распространения инфекции среди населения. Важно отметить, что вирус эбола не обладает пандемическим потенциалом, характерным для респираторных заболеваний. Передача происходит исключительно при тесном прямом контакте с больным человеком, который уже проявляет ярко выраженные симптомы, а также при контакте с его биологическими жидкостями - кровью, потоотделением, слюной, мочой и другими выделениями. Поэтому главной профилактической стратегией является предотвращение любого контакта с потенциальным источником инфекции.

Путешественникам рекомендуется заранее ознакомиться с рекомендациями Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора, а также иметь при себе антисептические средства и индивидуальные наборы для санитарной обработки рук. При соблюдении всех рекомендаций риск заражения существенно снижается, позволяя наслаждаться поездкой без угрозы для здоровья

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

RT на русском /  🏆 17. in RU

Эбола Туризм Гигиена Инфекции Роспотребнадзор

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-04 06:47:04