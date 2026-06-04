Как избежать заражения эбола в поездках: рекомендации Роспотребнадзора

Эксперт Роспотребнадзора рассказывает о мерах профилактики вируса эбола для туристов: частое мытье рук, отказ от контактов с животными и быстрый визит к врачу при первых симптомах.

Соблюдение элементарных правил личной гигиены и отказ от прямого контакта с животными являются ключевыми мерами профилактики заражения эбола для россиян, планирующих поездки за границу. По словам Натальи Пшеничной, заместителя директора по клинико аналитической работе Центра национального исследования эпидемиологии Роспотребнадзор а, в странах с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией необходимо уделять особое внимание частому мытью рук с мылом, особенно перед приемом пищи, а также избегать близкого общения с людьми, проявляющими признаки недомогания.

Помимо этого рекомендуется полностью исключить любые контакты с дикими и домашними животными, поскольку они могут быть носителями патогенов, способных передаваться человеку. После возвращения в Россию следует внимательно следить за своим самочувствием. При появлении любого из следующих симптомов - высокая температура, боли в голове и мышцах, общая слабость, тошнота, рвота, диарея или кожная сыпь - необходимо незамедлительно обратиться к врачу. Медицинский специалист проведет соответствующие обследования, включая лабораторный анализ крови, для исключения возможности заражения опасным вирусом.

Специалисты подчеркивают, что своевременное обращение за медицинской помощью значительно повышает шансы на успешное лечение и минимизирует риск распространения инфекции среди населения. Важно отметить, что вирус эбола не обладает пандемическим потенциалом, характерным для респираторных заболеваний. Передача происходит исключительно при тесном прямом контакте с больным человеком, который уже проявляет ярко выраженные симптомы, а также при контакте с его биологическими жидкостями - кровью, потоотделением, слюной, мочой и другими выделениями. Поэтому главной профилактической стратегией является предотвращение любого контакта с потенциальным источником инфекции.

Путешественникам рекомендуется заранее ознакомиться с рекомендациями Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора, а также иметь при себе антисептические средства и индивидуальные наборы для санитарной обработки рук. При соблюдении всех рекомендаций риск заражения существенно снижается, позволяя наслаждаться поездкой без угрозы для здоровья





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