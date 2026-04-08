Как россиянам накопить на пенсию 100 тысяч рублей в месяц: советы эксперта

Квалифицированный инвестор Ольга Трофименко раскрывает секреты формирования пенсионного капитала, который позволит получать ежемесячный доход в 100 тысяч рублей. Эксперт делится советами по инвестированию и формированию финансовых привычек, необходимых для достижения финансовой независимости на пенсии.

Получение доход а в 100 тысяч рублей в месяц на пенсии – вполне достижимая цель для россиян, утверждают эксперты. Ключевым фактором для достижения этого результата является долгосрочное и систематическое применение простых стратегий, таких как регулярное инвестирование. Основатель центра Family Capital Ольга Трофименко отмечает, что главным является выделение времени, поддержание регулярности и выбор разумных инструментов для инвестиций.

Даже небольшие суммы, инвестируемые регулярно, со временем могут превратиться в значительный капитал. При ежемесячном вложении около 10 тысяч рублей и среднегодовой доходности в 10–12 процентов, которая является исторически достижимой на длительных промежутках времени, можно сформировать капитал от 10 до 20 миллионов рублей за период от 25 до 30 лет. Такой капитал позволит получать около 100 тысяч рублей ежемесячного пассивного дохода, не затрагивая основной капитал. Важно отметить, что большинство людей сталкиваются с трудностями не из-за низких доходов, а из-за неправильных финансовых привычек, когда откладывание средств происходит по остаточному принципу. Эффективнее всего, по мнению эксперта, автоматизировать процесс, регулярно направляя часть дохода на накопления для будущего. Необходимо понимать разницу между сохранением и приумножением капитала. Банковские вклады, как правило, не позволяют обогнать инфляцию, поэтому без инвестиций достичь желаемого результата практически невозможно. Речь идет не о рискованных финансовых решениях, а о спокойной и диверсифицированной стратегии, включающей в себя такие инструменты, как фонды, дивидендные компании и облигации. Такой подход может показаться скучным, но обеспечивает стабильность. Следует также учитывать временной фактор. В первые годы может казаться, что существенных изменений не происходит, однако именно в этот период запускается механизм сложного процента, который со временем начинает работать в полную силу. Регулярное увеличение суммы инвестиций по мере роста дохода также оказывает значительное влияние на итоговый результат. Важно воспринимать пенсию не как просто возраст, а как состояние, когда ваши активы начинают обеспечивать вам тот уровень жизни, к которому вы привыкли, подчеркивает Ольга Трофименко. Дополнительным фактором, который может повлиять на размер будущей пенсии, является возможность докупить пенсионные баллы и стаж. В 2026 году минимальный взнос для этого составит 71 525,52 рубля, что принесет 1,09 балла и год стажа. Максимальный взнос, в свою очередь, составляет 572 204,16 рубля и принесет 8,72 балла и год стажа. Такой подход позволяет увеличить размер пенсии после начала ее выплаты, а также, возможно, получить возможность выйти на пенсию раньше





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

РФ заняла предпоследнее место в рейтинге свободы интернетаРоссия набрала лишь 4 балла из 100 в глобальном рейтинге свободы интернета. Ниже оказалась только Северная Корея - с нулевым результатом.

Read more »

Последствия атаки: число поврежденных домов в Новороссийске приближается к 100В Новороссийске после украинской атаки число поврежденных частных и многоквартирных домов достигает почти 100. Глава города Андрей Кравченко сообщил о масштабах разрушений и предпринимаемых мерах по устранению последствий.

Read more »

Джулиан Риз повторил рекорд Шакила О’Нила, собрав первые 100 подборов в карьере за 9 матчейТяжелый форвард «Уизардс» Джулиан Риз повторил рекорд легендарного центрового Шакила О’ Нила , который быстрее всех в НБА достиг отметки в 100 подборов за карьеру в 1992 году.

Read more »

Дженсон Баттон: «На 100 процентов уверен, что «Хонда» справится. Она всегда добивается результата»Амбассадор «Астон Мартин» и чемпион «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон поделился личным опытом сотрудничества с «Хондой».

Read more »

Правительство Дагестана выделило 100 млн рублей на выплаты пострадавшимПравительство Дагестана выделило 100 млн рублей на выплаты пострадавшим от наводнения. Об этом 7 апреля ведомство написало в своем Telegram-канале.«По поручению главы Дагестана Сергея Меликова из резервного фонда правительства РД выделено 100 млн рублей.

Read more »

Россиянам назвали дневную норму пасхальных куличей и яицВо время Пасхи важно обращать внимание на рацион, чтобы избежать дискомфорта из-за чрезмерного потребления куличей и яиц. Об рассказали в пресс-службе Роскачества во вторник, 7 апреля.«Кулич — это продукт с высоким содержанием сахара, сливочного масла и муки. Калорийность 100 г кулича составляет в среднем от 350 до 450 килокалорий.

Read more »