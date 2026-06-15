Как собственникам дома можно скорректировать сроки капитального ремонта

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский рассказал, как собственникам домов можно скорректировать сроки капитального ремонта.

Для того чтобы провести капремонт дома раньше, чем он запланирован, собственникам стоит обратиться в управляющую организацию, ТСЖ, жилищную инспекцию или к региональному оператору, потребовать осмотра, акта, дефектной ведомости, а при необходимости - проведения технического обследования.

Именно технические документы, а не просто жалобы имеют ключевое значение для пересмотра сроков. Дальше вопрос может быть вынесен на общее собрание собственников. Жители вправе принять решение о проведении капитального ремонта, определить перечень необходимых работ, их стоимость, сроки и источники финансирования. Если фонд капремонта формируется на специальном счете, возможностей больше: при наличии средств или дополнительном финансировании дом может организовать работы раньше срока, указанного в региональной программе.

Если же дом формирует фонд у регионального оператора, механизм сложнее. В этом случае нужно добиваться внесения изменений в краткосрочный план или региональную программу капитального ремонта. Основанием для этого могут быть результаты технического обследования дома. Региональная программа актуализируется не реже одного раза в год, поэтому при наличии подтвержденных проблем у собственников есть правовой инструмент для обращения в уполномоченные органы субъекта.

При этом важно, что не каждая проблема в доме является поводом именно для капитального ремонта. Протечки, неисправности инженерных систем, разрушение элементов общего имущества или иные дефекты, влияющие на безопасность проживания, могут требовать мер в рамках текущего ремонта и надлежащего содержания дома. В таких случаях управляющая организация не вправе просто ссылаться на будущий капремонт. Если есть угроза безопасности или бездействие управляющей компании, нужно обращаться в жилищную инспекцию, а при необходимости - в прокуратуру





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