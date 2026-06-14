Как защитить бюджет от ошибок управляющей компании: подробный анализ коммунальной квитанции

Советник RT по ЖКХ Дмитрий Бондарь делится советами, как избежать ошибок в коммунальной квитанции и защитить свой бюджет от скрытых переплат. Он рекомендует регулярно просматривать основные строки в платёжном документе и проверять стоимость единицы каждого ресурса.

Детальный разбор коммунальной квитанции — лучший способ защитить свой бюджет от скрытых переплат и ошибок со стороны управляющей компании. Стоит выработать привычку регулярно просматривать основные строки в платёжном документе.

Как рассказал в беседе с RT общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, начать можно с проверки стоимости единицы каждого ресурса.

«Цены на воду, тепло и свет контролируются государством. Управляющая организация не имеет права самостоятельно изменять тарифы на коммунальные ресурсы. А вот стоимость ремонта и содержания здания утверждается собственниками или местными властями. Если эта сумма неожиданно увеличилась без общего согласия, это повод задать вопросы обслуживающей компании», — подчеркнул он.

По словам эксперта, проверка показаний индивидуальных приборов учёта с данными в квитанции — один из самых эффективных способов обнаружить ошибку в начислениях.

«Полезно сопоставлять текущие и прошлые цифры, которые указаны в бумаге, с реальными показаниями приборов в квартире. Отдельное внимание обычно привлекает строка, связанная с общедомовыми нуждами. Также имеет смысл смотреть на даты внесения платежей и начисление штрафов», — посоветовал Бондарь. Также, по его словам, напоследок стоит проверить базовые параметры, указанные в самом верху квитанции.

«Речь идёт о метраже квартиры и числе зарегистрированных граждан. Любая опечатка в этих сведениях влечёт за собой неверный расчёт затяжного характера. Если в платёжке вы нашли расхождения, необходимо потребовать от обслуживающей организации проверку. Написать обращение можно через ГИС ЖКХ или сервис «Госуслуги Дом».

Исполнитель обязан оперативно проверить расчёты и выдать верные документы. Если этого не произошло, то необходимо пожаловаться в жилищную инспекци





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