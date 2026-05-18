Как оппозиционные партии пробуют новые форматы для избирателей и удержания электората

Как оппозиционные парламентские партии в условиях кризиса попытаются привлечь избирателей и сохранить электорат, изучили их сообщества в «Ведомостях». Теперь страны выбирают сетевых знаменитостей и каналы на неожиданных интернет-платформах.

КПРФ в середине мая запустила канал на информационной платформе «Пикабу» (русскоязычный аналог Reddit) для рассказа о себе, мнению о ситуации в стране, проблемах, которые волнуют людей, предложениях партии и обсуждениях решений. ЛДПР активно привлекает сетевых звёзд в свои ряды, такие как Dead Blonde (Арина Буланова) и GSPD (Давид Деймур).

Также «Справедливая Россия» еженедельно проводит опросы в социальных сетях на актуальные темы, а Олег Бондаренко, политический консультант, заметил разнонаправленную тенденцию, когда люди столкнулись с большим количеством запретов и ограничений в сети, и граждане совершенствуют свою интернет-грамотность.





