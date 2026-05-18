Как несовершеннолетним россиянцам не надо думать о страховой или социальной пенсии! Ольга Епифанова пояснила

Экс-сенатор Ольга Епифанова пояснила, что несовершеннолетним россиянцам не нужно думать о страховой или социальной пенсии, поскольку они вправе рассчитывать исключительно на социальную пенсию по старости. Её назначение происходит позже, чем страховой пенсии.

Экс-сенатор Епифанова: назначение соцпенсии происходит позже, чем страховой Россияне, не имеющие официального трудового стажа, вправе рассчитывать исключительно на социальную пенсию по старости. Её назначение происходит позже, чем страховой пенсии: в текущем году право на такую выплату возникает у женщин по достижении 64 лет, а у мужчин — с 69 лет.

Об этом напомнила в беседе с RT экс-сенатор, арбитражный управляющий Минюста России, член президиума центрального совета партии «Справедливая Россия» Ольга Епифанова.

«С 1 апреля 2026 года фиксированный размер социальной пенсии по старости установлен на уровне 9 424,12 рубля, тогда как средний размер выплат достигает примерно 16 569 рублей. Эти средства выделяются из федерального бюджета и не зависят от трудового вклада или накопленных пенсионных баллов», — пояснила собеседница RT. Отмечается, что ключевая особенность социальной пенсии — её гарантированная индексация и возможность доплаты до прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе проживания.

«Если начисленная сумма оказывается ниже регионального ПМП, государство автоматически дополняет её до нужного уровня. При этом важно помнить: социальная пенсия не назначается работающим гражданам. Трудоустройство ведёт к утрате права на эту выплату и на соответствующую доплату до минимума», — заключила специалист





