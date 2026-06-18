Как в России появились пенсии: от поместий до первых государственных выплат

История пенсионного обеспечения в Российской империи: от системы поместного землевладения, где служба привязывалась к земельному владению, до первого государственного пенсионного фонда и норм выслуги лет, введённых при Екатерине II.

Двести шестьдесят пять лет назад, 19 июня 1761 года, в Российской империи началась выплата пенсий гражданским чиновникам. Эта дата отмечается в календарях памятных дат, хотя иногда её уточняют, указывая, что военные пенсии получали значительно раньше.

Однако подобные утверждения часто основаны на ошибочном толковании исторических документов. Например, Морской устав Петра Великого 1720 года не предусматривал пенсий в современном понимании. Максимум, на что могли рассчитывать морские офицеры, - это содержание в госпиталях или монастырях. Вдовам и детям погибших офицеров выплачивалась небольшая денежная компенсация: вдовам - одна восьмая часть жалованья, детям - одна двенадцатая.

Для сухопутных войск аналогичные нормы были установлены лишь в 1758 году императрицей Елизаветой, а в 1761 году они распространились на гражданских служащих. Но эти денежные выплаты были лишь дополнением к основной системе обеспечения, которая сложилась гораздо раньше. В России до реформ Петра III система пенсионного обеспечения была тесно связана с поместным землевладением. Служба дворян была обязательной, а вознаграждением за неё служило поместье - надел земли с крестьянами, которые обеспечивали господина.

Если дворян служил в течение жизни, поместье оставалось за ним и передавалось наследникам. В случае гибели на службе или инвалидности семья также сохраняла право на землю. Ещё с 1618 года закон подтверждал обычай: поместья у дворян, погибших или захваченных в плен, не отбирались, а передавались женам и детям. Это была фактически пенсия по потере кормильца в виде полного дохода от поместья.

Система была стройной и стимулировала долгую службу. Без уважительных причин отказ от службы карался жестоко: поместье отбиралось, а самого дворянина могли выпороть кнутом или посадить в тюрьму, как это произошло при царе Алексее Михайловиче, отце Петра Великого. Перелом наступил с Манифестом 1762 года, дарованным императором Петром III, который освободил дворян от обязательной службы. С этого момента поместье оставалось за семьёй независимо от желания служить.

Возник вопрос: зачем тогда нести службу? Императрица Екатерина II, подтвердившая манифест, должна была найти механизмы привлечения дворян к государственной службе. Одним из таких стимулов стала официальная пенсия из казны. Впервые был создан государственный пенсионный фонд, и ежегодно на эти цели выделялось 130 тысяч рублей.

Была введена выслуга лет: право на пенсию получали лишь те, кто прослужил минимум 20 лет и имел менее 25 душ крепостных. Со временем система уточнялась и к концу XVIII века приобрела почти окончательный вид. За 35 лет и более службы полагалась пенсия в размере полного жалованья, за 25-35 лет - две трети, за 20-25 лет - половина.

Интересно, что пенсионного возраста не существовало, и при раннем начале карьеры можно было выйти на полную пенсию уже к 55 годам, что часто превышало ожидаемую продолжительность жизни. Например, отец Владимира Ленина, Илья Ульянов, умер в 54 года, не дожив до пенсионного обеспечения по современным меркам





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