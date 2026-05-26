Как правильно выбирать репелленты для дома: советы врача‑эксперта
📆5/26/2026 9:23 AM
Ольга Уланкина из лаборатории Гемотест рассказывает о безопасных способах защиты от комаров и мошек, объясняет, какие химические средства лучше избегать, и предлагает эффективные растительные альтернативы.

Врач‑эксперт лаборатории Гемотест Ольга Уланкина поделилась рекомендациями по выбору средств защиты от комаров и мошек в домашних условиях. По её словам, самым простым и безопасным способом предотвращения попадания насекомых в жилые помещения являются москитные сетки, устанавливаемые на окна и двери.

Однако автор отмечает, что в ряде случаев сетки не способны полностью избавиться от назойливых укусов, и появляется необходимость применения дополнительных репеллентов. При этом врач предостерегает от неосторожного использования химических средств, поскольку они могут вызывать аллергические реакции, раздражения кожи и даже оказывать токсическое воздействие на нервную систему. Особенно важно соблюдать рекомендации по вентиляции: в закрытых помещениях концентрация активных веществ быстро растёт, а риск неблагоприятных эффектов усиливается.

Уланкина советует внимательно изучать инструкцию к каждому продукту и выбирать препараты с низкой концентрацией действующего вещества, если они предназначены для внутреннего применения. Эксперт настоятельно рекомендует избегать средств, содержащих диэтиламид толуиловой кислоты, а также репелленты на основе перметрина. По её словам, при эксплуатации перметрина в закрытых помещениях могут скапливаться токсичные пары, провоцирующие кожные высыпания, отёчность, затруднённое дыхание и обострение аллергий.

Вместо этого специалисты советуют использовать менее агрессивные формулы, основанные на пикаридине, который эффективно отпугивает комаров и мошек, но не вызывает существенного раздражения слизистых оболочек и дыхательных путей. При применении любого репеллента необходимо строго придерживаться указаний производителя: если продукт предназначен для обработки одежды, наносить его на кожу запрещено. Для тех, кто предпочитает более естественные методы, врач предлагает использовать эфирные масла лаванды, эвкалипта, лемонграсса и чайного дерева.

Такие масла можно наносить на кожу в разбавленном виде, а также распылять их в аромалампах и диффузорах, создавая неприятный для насекомых ароматический барьер. Тем не менее, Уланкина подчёркивает, что люди, склонные к аллергическим реакциям, должны предварительно проверить чувствительность к выбранному маслу на небольшом участке кожи. В заключение эксперт напоминает, что эффективная защита от комаров требует комбинированного подхода: установка сеток, правильный выбор химических или растительных репеллентов, соблюдение инструкций и обеспечение хорошей вентиляции помещения.

При таком комплексном использовании вероятность укусов существенно снижается, а здоровье обитателей дома остаётся под надёжной защитой

