Как выбрать увлажнитель воздуха для дома или офиса

Роскачество объяснило, как правильно выбрать увлажнитель воздуха для дома или офиса, учитывая три основных типа устройств: традиционные, ультразвуковые и паровые.

Идеальная влажность воздуха в помещении должна составлять около 50%. Если показатель опускается ниже 40%, начинают страдать кожа и слизистые оболочки, а при повышении выше 60% возрастает риск размножения плесени, пылевых клещей и другой микрофлоры.

Об этом Life.ru сообщили в Роскачестве, объяснив, как правильно выбрать увлажнитель воздуха для дома или офиса. В организации напомнили, что на рынке представлены три основных типа устройств: традиционные, ультразвуковые и паровые. Традиционные увлажнители работают по принципу холодного испарения. Они экономно расходуют электроэнергию, очищают воздух от пыли, просты в использовании и считаются безопасными для детей.

Однако у таких моделей есть и недостатки. Ультразвуковые модели создают холодный пар с помощью специальной мембраны. Они также безопасны для детей, однако чувствительны к качеству воды. Паровые увлажнители работают по принципу кипячения.

Их главным преимуществом называют высокую производительность, но такие устройства потребляют больше электроэнергии и требуют осторожного обращения. Ориентируйтесь на показатели 300–400 мл/ч. Если они ниже, эффекта от прибора можно вообще не заметить. Также важно учитывать площадь помещения и высоту потолков.

Для небольших комнат подойдут компактные настольные модели, а для просторных помещений потребуются более крупные устройства с вместительным резервуаром. Для комнаты площадью около 20 квадратных метров обычно достаточно увлажнителя с баком объёмом 4–5 литров. Отдельно в Роскачестве подчеркнули, что увлажнитель нельзя воспринимать как устройство из категории «купил и забыл». Перед покупкой эксперты советуют заранее оценить, насколько удобно будет мыть прибор, заливать в него воду и управлять настройками.

Если устройство планируется использовать ночью, важным параметром становится уровень шума. Оптимальным считается показатель около 25 дБ. Кроме того, специалисты рекомендуют обращать внимание на наличие встроенного гигрометра. Такой датчик помогает контролировать влажность и автоматически отключает устройство при достижении заданного уровня.

При этом в Роскачестве уточнили, что встроенные датчики не всегда точно отражают влажность во всей комнате, поскольку находятся рядом с самим увлажнителем, где воздух насыщается влагой быстрее всего





