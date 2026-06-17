Как получить клубнику непрерывного плодоношения

Начало лета традиционно считается временем клубники, но возможно ли продлить клубничный сезон почти до осени и дальше, вплоть до заморозков?

Начало лета традиционно считается временем клубники, но возможно ли продлить клубничный сезон почти до осени и дальше, вплоть до заморозков? Чтобы получить клубнику непрерывного плодоношения, нужно выбрать правильные сорта и следовать определенным рекомендациям.

Для длинного сезона лучше брать проверенные сорта нейтрального дня, такие как Альбион, Сан-Андреас, Монтерей, Эви-2, Портола, Сискейп, Трибьют, Тристар, Референта, Ферн, Мара де Буа. Лучше не ограничиваться одним сортом, а иметь на грядке два-три. Один может быть вкуснее, другой устойчивее к жаре, третий лучше держит ягоду осенью. Чтобы сместить урожай, нужно убирать цветоносы на молодых кустах земляники непрерывного плодоношения до середины июня.

Это особенно важно, если растения весной пересаживали. Зачем это делать? Куст за это время наращивает корни и листья, потом он входит в лето сильнее и дает более мощную волну плодоношения. Это главный приём, если хочется получить ягоду тогда, когда обычная клубника уже отошла.

У одноразовых ранних сортов весенний урожай обычно гораздо больше, поэтому ремонтантную клубнику не заставляют соревноваться с ними весной. Её задача - закрыть вторую половину сезона. Чтобы посадить такую клубнику, лучше не ведти ковром, а посадить отдельные кусты на грядке с хорошим дренажем. Усы на плодоносящих кустах нужно удалять регулярно, чтобы растение не тратило силы на размножение, а на ягоду.

Важно: у ремонтантной земляники одновременно идут рост листьев, цветение, налив ягод и образование усов. Если не убирать усы, питание распыляется, урожай мельчает, а куст быстрее истощается. Правильный полив для этой клубники важен, поскольку корни расположены близко к поверхности. Поэтому пересушка бьёт по ней сразу.

Почва должна быть постоянно умеренно влажной, без резких качелей: сегодня болото, завтра сухой ком. Даже короткая пересушка может остановить рост, вызвать сброс цветков и резко измельчить ягоду. После такого стресса куст иногда восстанавливается не одну неделю. Лучший вариант - капельный полив или регулярный полив под корень плюс мульча.

В жару это особенно важно. Чтобы подкармливать такую клубнику, нужно кормить регулярно, но без перекоса в азот. Если дать много азота, куст уйдёт в листья, а ягоды будет меньше. Лучше использовать лёгкое питание в течение сезона: небольшие дозы полного минерального удобрения с гуматами при поливе.

Часто хватает половинной или даже четвертной дозы от стандартной, если подкармливать чаще. Смысл простой: куст одновременно растит листья, цветки и ягоды. Его нельзя держать голодным, но нельзя и раскармливать в одну ботву. Важно: основное питание лучше заложить до посадки - плодородная рыхлая почва, органика, минеральная база.

Подкормки по сезону должны поддерживать плодоношение, а не заменять нормальную подготовку грядки. Чтобы продлить сезон, можно использовать лёгкие плёночные укрытия в конце сезона. Они защищают от холодных ночей, дождей и сырости. Под укрытием ягода чище, меньше портится, а сбор часто удаётся растянуть примерно на месяц.

Когда обновлять посадки? Долго держать старые кусты не стоит. При постоянной нагрузке они быстро устают. Такую грядку лучше сразу планировать как краткосрочную - примерно на пару лет.

Параллельно нужно готовить молодую замену. Если посадочного материала мало, можно делить старые здоровые кусты и высаживать делёнки с небольшим заглублением. Но сердечко - верхушечная почка - обязательно должно оставаться над уровнем почвы. Если его засыпать, куст может загнить или остановиться в росте.

Что делать в жару? Главный враг такой клубники летом - перегрев. В сильную жару цветение слабеет, завязь образуется хуже, ягода мельчает. Лучший вариант - оставлять кустам утреннее солнце, а от полуденного и послеобеденного зноя стараться притенять.

Это можно сделать затеняющей сеткой, натянутой так, чтобы в самый жаркий период на грядку падала тень. Другой вариант - посадить грядку там, где посл­е обеда её слегка прикрывают дерево, забор, стена или другая постройка. Для жарких условий в агрономических рекомендациях часто советуют именно утреннее солнце и послеобеденную тень. В очень жарком климате применяют и постоянное притенение сеткой, иногда до 65%.

Корневую зону тоже нужно защищать от перегрева. Поэтому грядку мульчирую. Хорошо работают солома или светлое мульчирующее агроволокно





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