Как выбрать свежее мясо для шашлыка: советы врача-нутрициолога

Врач-валеолог Надежда Чернышова рассказала, как определить свежесть мяса по четырем признакам: липкость, упругость, запах и цвет. Эксперт рекомендует мариновать мясо самостоятельно и избегать готовых маринадов.

Сезон шашлык ов в самом разгаре, но неправильный выбор мяса может испортить не только вкус блюда, но и здоровье. Врач-валеолог и нутрициолог Надежда Чернышова в беседе с NEWS.ru перечислила основные признаки, по которым можно легко определить мясо не первой свежести.

По словам эксперта, качественный продукт не нуждается в сложных лабораторных тестах - достаточно внимательно осмотреть и понюхать кусок перед покупкой. Чернышова выделила четыре ключевых сигнала, которые говорят о том, что мясо для шашлыка непригодно: липкая текстура, отсутствие упругости, неприятный запах и изменение цвета. Свежее мясо должно быть слегка влажным, но не скользким и не липким. Если при нажатии пальцем ямка не восстанавливается, это признак неправильного продукта.

Специалист также дала важный практический совет: лучше мариновать мясо самостоятельно, купив свежий качественный кусок, а не полагаться на готовые маринады, которые могут замаскировать несвежесть. Дополнительно врач предупредила, что употребление несвежего мяса может привести к пищевым отравлениям, особенно в жаркую погоду, когда бактерии размножаются быстрее. Помимо упругости и текстуры, следует обращать внимание на запах: даже слабый кисловатый или аммиачный оттенок свидетельствует о начале порчи. Цвет мяса тоже важен - говядина должна быть красной, свинина розовой, а баранина светло-красной.

Слишком темные или сероватые участки говорят о окислении. При выборе на рынке или в магазине стоит проверять упаковку на наличие излишней влаги или повреждений, а также обращать внимание на срок годности. Хранить мясо для шашлыка рекомендуется при температуре не выше 4 градусов, а перед приготовлением дать ему нагреться до комнатной температуры. Если мясо заморожено, размораживать его нужно в холодильнике, а не при комнатной температуре, чтобы избежать размножения бактерий.

Важно также не использовать один и тот же маринад для сырого и готового мяса, чтобы не допустить перекрестного загрязнения. Для маринада лучше использовать натуральные ингредиенты: лимонный сок, уксус, лук, чеснок и специи, которые не только придают аромат, но и обладают антибактериальными свойствами. Избегайте покупки уже замаринованного мяса, так как в нём часто используют избыток соли и химические усилители вкуса, чтобы скрыть несвежесть. Если кусок мяса имеет неприятный запах даже после маринования, его нужно выбросить.

Помните, что качественный шашлык готовится из свежего мяса, правильно нарезанного и замаринованного. Соблюдение этих простых правил поможет вам насладиться вкусным и безопасным блюдом в кругу семьи и друзей. Здоровье - главное, поэтому не экономьте на мясе и выбирайте только проверенных поставщиков. Врач-нутрициолог советует также обращать внимание на мраморность мяса: наличие тонких прожилок жира делает шашлык более сочным и нежным.

Однако жир должен быть белым или кремовым, а не желтым - последнее признак старого животного. После покупки мясо лучше использовать в течение двух дней, а если не планируется готовить сразу, его можно заморозить. Но помните, что повторная заморозка ухудшает качество. Приготовление шашлыка на открытом огне требует внимания: не допускайте обугливания, так как в горелой корочке образуются канцерогены.

Лучше запекать мясо умеренно, переворачивая шампуры. Подавайте шашлык с большим количеством свежих овощей и зелени, что поможет пищеварению. И конечно, не забывайте про безопасность: используйте отдельные разделочные доски для сырого и готового мяса, мойте руки и поверхности после контакта с сырым продуктом. Следуя этим рекомендациям, вы сможете избежать неприятных сюрпризов и получить удовольствие от пикника.

Сезон шашлыков длится недолго, так что выбирайте только лучшее мясо и готовьте с любовью





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