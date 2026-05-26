Какие грибы собирать в конце весны и начале лета, правила безопасности в лесу

Специалист Пермского политехнического университета Мария Комбарова рассказала, какие грибы стоит собирать в конце весны и начале лета, а также напомнила о правилах безопасности в лесу. Она отметила, что определять съедобность грибов следует сразу по нескольким признакам, а также напомнила о запрете на сбор грибов с психоактивными веществами и редких краснокнижных видах.

Специалист Пермского политехнического университета Мария Комбарова рассказала, какие грибы стоит собирать в конце весны и начале лета, а также напомнила о правилах безопасности в лесу, пишет URA.

RU. По словам эксперта, определять съедобность грибов следует сразу по нескольким признакам. Например, крупные грибы-зонтики нередко путают с ядовитыми лепиотами, однако опасные двойники значительно меньше по размеру. Среди шампиньонов также встречаются токсичные разновидности: их можно распознать по пожелтению мякоти и резкому запаху.

Опасность представляют и ложные опята. Один из двойников способен вызвать сильное расстройство пищеварения, а другой — галерина окаймленная — считается смертельно ядовитым. Кроме того, сыроежки иногда путают с бледной поганкой, которую отличают характерная «юбочка» на ножке и клубневидное основание. Комбарова подчеркнула, что запрещено собирать грибы с психоактивными веществами, поскольку за их хранение и продажу предусмотрена уголовная ответственность.

Также под запретом находятся редкие краснокнижные виды, включая белый красноголовик, спарассис курчавый и саркосому шаровидную. За их сбор могут оштрафовать на сумму до 5 тысяч рублей. Эксперт добавила, что грибы нельзя собирать возле автомобильных дорог, промышленных зон и в городской черте. По ее словам, плодовые тела активно впитывают тяжелые металлы и токсичные вещества из почвы.

Также специалист отметила, что перезревшие грибы становятся опасными из-за распада белков, а слишком червивые экземпляры лучше оставлять в лесу. При этом способ сбора — срезание или выкручивание — не имеет принципиального значения, если не повреждать грибницу и лесную подстилку. Ранее врач-гастроэнтеролог Александр Приказчиков назвал продукты, провоцирующие изжогу и «пожар» в желудке. Оцените материал Обществобезопасностьгрибыэкологияле





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Обществобезопасность Грибы Безопасность Леса Съедобность Запрет Краснокнижные Виды Сбора Порошковой Гриб Лепиоты Пожелтение Мякоти Резкий Запах Срезка Выкручивание Повреждение Грибницы Лесной Подстилке Порошковой Гриб Лепиоты Пожелтение Мякоти Резкий Запах Срезка Выкручивание Повреждение Грибницы Лесной Подстилке

United States Latest News, United States Headlines