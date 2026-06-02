Заведующая отделением ультразвуковой диагностики КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. академика Б.В. Петровского, кандидат медицинских наук Айна Кузумова рассказывает, какие изменения в желчном пузыре после 50 лет не стоит пугаться и когда стоит обратиться к врачу.

С возрастом желчный пузырь может измениться, но это не всегда значит, что есть проблемы со здоровье м. По словам заведующей отделением ультразвуковой диагностики КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. академика Б.В.

Петровского, кандидат медицинских наук Айны Кузумовой, некоторые из этих изменений являются естественными и не требуют лечения. Например, у людей старше 50 лет желчный пузырь часто определяется более вытянутым и объёмным, чем у молодых людей. Это связано с тем, что с возрастом происходит снижение тонуса гладкой мускулатуры стенки желчного пузыря, что приводит к расслаблению органа и накоплению большего количества желчи. Однако если орган увеличен и плохо сокращается после приема пищи, стоит проконсультироваться с гастроэнтерологом для оценки его функции





