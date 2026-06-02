Какие фрукты утоляют жажду, а какие обезвоживают: объяснение диетолога

Диетолог Виктория Кострова рассказала, на какие фрукты выбирать в жару, а от каких стоит отказаться, чтобы не обезвоживаться. Узнайте, какие продукты помогают сохранять водно-солевой баланс.

Диетолог Виктория Кострова в интервью пояснила, какие фрукты эффективно утоляют жажду, а какие могут привести к обезвоживанию. По её словам, ключевой фактор - не просто количество жидкости в плоде, а баланс минеральных веществ: натрия, калия, магния, кальция, хлоридов и сахара .

В жаркую погоду предпочтительны фрукты, действующие как природные изотоники, то есть помогающие сохранять водно-солевой баланс. Абсолютным лидером по утолению жажды, несмотря на ботаническую классификацию, является арбуз - он на 92% состоит из воды и богат калием. Также хорошо спасают от жары грейпфруты, зелёные яблоки, смородина, вишня: их лёгкая кислинка стимулирует слюноотделение, быстро снимая сухость во рту, а низкое содержание фруктозы не вызывает резких скачков инсулина.

Напротив, усиливают жажду виноград, переспелые бананы, инжир, сладкая черешня и сухофрукты из-за высокой концентрации натуральных сахаров. Для их усвоения организм требует дополнительной воды, которая в итоге забирается из клеток, что может привести к обезвоживанию. Также стоит избегать соков: в них отсутствует клетчатка, а высокая концентрация фруктозы провоцирует жажду и отёки





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