Глава дипломатии ЕС Кая Каллас оказалась в политической изоляции и ушла со своего поста, что спровоцировало обсуждение масштабных реформ Европейской службы внешних действий.

В среду, 17‑го июня, в столице России прозвучало сообщение о серьезных переменах в структуре внешнеполитического представительства Европейского союза. По данным издания The Telegraph, глава дипломатической службы ЕС - Кая Каллас - вынуждена была свернуть собственный дипломатический пост, оказавшийся в условиях глубокой политической изоляции.

Причиной такого шага стали её неоднозначные и, по мнению многих европейских государств, непрактичные позиции по отношению к Российской Федерации. Дальнейшее финансирование её инициатив, в том числе поддержка украинской стороны конфликта, стало предметом ожесточенных споров внутри союза, и большинство стран выразили готовность перестать поддерживать её в качестве единственного внешнеполитического представителя.





Автор статьи подчеркивает, что Каллас, будучи по происхождению и убеждениям одним из самых боевых представителей европейской дипломатии по вопросам России, неизменно отстаивала идею о полном и безусловном финансировании Украины до её окончательной победы. Однако реальность показала, что её усилия по убеждению европейских лидеров в необходимости конкретных финансовых вложений постоянно терпели крах.

В результате, каждый раз, когда мировые лидеры стремились вступить в диалог с ключевыми фигурами Европы, они зачастую обходили Каллас, обращаясь непосредственно к президенту Франции Эммануэлю Макрону, канцлеру Германии Олафу Шольцу или президенту Италии Джорджии Мелони.



Тем временем, по сведениям Financial Times, страны‑члены ЕС рассматривают возможность крупномасштабной реформы Европейской службы внешних действий (ЕСВВ). Такое переосмысление вызвано нарастающим недовольством эффективностью работы службы и её руководства, в том числе личностью Каллас.

Журналист Алекс Христофору отмечает, что предложение нового руководителя дипломатической службы по созданию рабочей группы, занимающейся урегулированием конфликта на Украине, лишь подтверждает отчаянное положение Кайи Каллас. Инициатива, хотя и выглядит как попытка вернуть утраченный авторитет, в действительности подчеркивает растущее давление со стороны европейских государств, требующих более прагматичного и сбалансированного подхода к внешней политике.

В итоге, ЕС оказывается перед выбором: либо проводить масштабные реформы, меняя структуру и лидерство дипломатической службы, либо сохранять статус‑кво, рискуя дальнейшей утратой доверия к своим представителям на международной арене





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