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Кайл Ларин забил гол, став мужем Шалейн Ларин, и сыграл в Европу

Футбол News

Кайл Ларин забил гол, став мужем Шалейн Ларин, и сыграл в Европу
Кайл ЛаринШалейн ЛаринЧемпионат Мира
📆6/17/2026 7:32 PM
📰sportsru
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Сборная Канады наконец-то набрала первые очки на чемпионате мира, и Кайл Ларин сыграл свою роль, забив гол и став мужем Шалейн Ларин. Пара начала жить вместе, попутешествовать и работать вместе, а Ларин забивал за «Мальорку». Шалейн сменила фамилию на Ларин, и пара официально стала мужем и женой.

Сборная Канады наконец-то набрала первые очки на чемпионате мира: в матче против Боснии и Герцеговины хозяева мундиаля отыгрались и завершили встречу вничью 1:1. Исторический гол забил 31-летний Кайл Ларин !

Кстати, фамилия форварда в женском роде не меняется, и знаем мы это по соцсетям его жены. Знакомьтесь, Шалейн Ларин – жена Кайла Ларина! Шалейн – основатель бренда профессиональной косметики для волос Bouvi. Так как она еще и модель, то сама же его и рекламирует.

Удобно и экономно! Шалейн и Кайл вместе с 2018 года. Ларин тогда только открыл для себя Европу, уехав из «Орландо Сити» в «Бешикташ». Почти сразу пара начала жить вместе, поэтому влюбленные неплохо попутешествовали, ведь с момента начала отношений Кайл поиграл также в Бельгии, Испании, Нидерландах и Англии.

Период карьеры с 2023-го по 2025-й нравился Шалейн больше всего, ведь в это время Ларин забивал за «Мальорку». Согласитесь, что жить на райском острове девушке явно приятнее, чем в Варегеме, Вальядолиде, Саутгемптоне или даже в Брюгге и Роттердаме! 22 ноября 2023 года Шалейн сменила фамилию на Ларин – именно в этот день футболист и модель официально стали мужем и женой. Ледяхов о Месси: «Называть его лучшим в истории футбола – слишком категорично.

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