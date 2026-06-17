Кайл Ларин забил гол, став мужем Шалейн Ларин, и сыграл в Европу

Сборная Канады наконец-то набрала первые очки на чемпионате мира, и Кайл Ларин сыграл свою роль, забив гол и став мужем Шалейн Ларин. Пара начала жить вместе, попутешествовать и работать вместе, а Ларин забивал за «Мальорку». Шалейн сменила фамилию на Ларин, и пара официально стала мужем и женой.

Сборная Канады наконец-то набрала первые очки на чемпионате мира: в матче против Боснии и Герцеговины хозяева мундиаля отыгрались и завершили встречу вничью 1:1. Исторический гол забил 31-летний Кайл Ларин !

Кстати, фамилия форварда в женском роде не меняется, и знаем мы это по соцсетям его жены. Знакомьтесь, Шалейн Ларин – жена Кайла Ларина! Шалейн – основатель бренда профессиональной косметики для волос Bouvi. Так как она еще и модель, то сама же его и рекламирует.

Удобно и экономно! Шалейн и Кайл вместе с 2018 года. Ларин тогда только открыл для себя Европу, уехав из «Орландо Сити» в «Бешикташ». Почти сразу пара начала жить вместе, поэтому влюбленные неплохо попутешествовали, ведь с момента начала отношений Кайл поиграл также в Бельгии, Испании, Нидерландах и Англии.

Период карьеры с 2023-го по 2025-й нравился Шалейн больше всего, ведь в это время Ларин забивал за «Мальорку». Согласитесь, что жить на райском острове девушке явно приятнее, чем в Варегеме, Вальядолиде, Саутгемптоне или даже в Брюгге и Роттердаме! 22 ноября 2023 года Шалейн сменила фамилию на Ларин – именно в этот день футболист и модель официально стали мужем и женой. Ледяхов о Месси: «Называть его лучшим в истории футбола – слишком категорично.

В свое время были и Пеле и Марадона, сейчас – Мбаппе, Олисе и компания. Надо уважать тех, кто был до, кто будет после» Семак про отстранение России: «У нас интересный чемпионат, есть Кубок, а европейские турниры – это приятный бонус, проверить себя. Можем жить без этого, но хотелось бы участвовать» Португалия не выиграла у ДР Конго – 1:1! Невеш открыл счет в матче, Висса сравнял на 5-й добавленной к первому тайм





sportsru / 🏆 7. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Кайл Ларин Шалейн Ларин Чемпионат Мира Босния И Герцеговина Нидерланды Англия Мальорка Шалейн Ларин Кайл Ларин Шалейн Ларин Кайл Ларин Шалейн Ларин Кайл Ларин Шалейн Ларин Кайл Ларин Шалейн Ларин

United States Latest News, United States Headlines