Казахстанская нефть перенаправляется из «Дружбы» в другие маршруты

КазахстанРоссияНефть
📆4/22/2026 2:27 PM
📰Известия
С 1 мая объемы казахстанской нефти, ранее поставлявшиеся в Германию через трубопровод «Дружба», будут перенаправлены на альтернативные логистические маршруты. Решение связано с техническими возможностями и координацией между РФ и Казахстаном.

В начале мая текущего года произойдет существенное изменение в логистике поставок казахстан ской нефти, ранее направлявшейся в Германию по трубопроводной системе « Дружба ». Об этом заявил вице-премьер Правительства Российской Федерации Александр Новак 22 апреля, подчеркнув, что перенаправление объемов связано с текущими техническими возможностями и необходимостью адаптации к новым условиям.

По его словам, с 1 мая нефть, которая ранее транспортировалась по «Дружбе» в Германию, будет направлена по альтернативным логистическим маршрутам, используя свободные мощности. Этот процесс координируется Министерством энергетики Российской Федерации и компанией «Транснефть», что свидетельствует о важности и сложности задачи. Данное решение является ответом на изменившуюся геополитическую обстановку и необходимость обеспечения энергетической безопасности всех заинтересованных сторон. Перенаправление потоков нефти – это не одномоментный процесс, а сложная логистическая операция, требующая тщательного планирования и координации действий различных ведомств и компаний.

Важно отметить, что ранее казахстанская нефть транспортировалась через территорию России и Республики Беларусь, используя трубопроводы «Транснефти» и «Гомельтранснефти Дружба» до точки «Адамовая застава», откуда она поступала на нефтеперерабатывающий завод в Германии. Этот транзит осуществлялся на основании межправительственного соглашения между Казахстаном и Россией, заключенного 7 июня 2002 года, что подчеркивает долгосрочный характер сотрудничества между двумя странами. Однако, в связи с текущими обстоятельствами, стороны вынуждены пересмотреть условия сотрудничества и найти новые решения для обеспечения стабильных поставок энергоресурсов.

Министр энергетики Республики Казахстан Ерлан Аккенженов подтвердил информацию о прекращении транзита нефти по трубопроводу «Дружба». Он отметил, что Казахстан получил неофициальное уведомление о невозможности использования данного маршрута для транспортировки казахстанского сырья. По словам Аккенженова, начиная со следующего месяца, транзит нефти по маршруту Атырау – Самара с последующим выходом на «Дружбу» и поставками на нефтеперерабатывающий завод в Шведте будет полностью прекращен.

Это означает, что Казахстан должен будет оперативно найти альтернативные пути для экспорта своей нефти, что может потребовать значительных инвестиций в развитие новой инфраструктуры и пересмотра существующих контрактов. В настоящее время рассматриваются различные варианты перенаправления нефтяных потоков, включая использование морских портов и железнодорожного транспорта. Особое внимание уделяется обеспечению надежности и безопасности поставок, а также минимизации затрат на транспортировку. Правительство Казахстана активно работает над диверсификацией экспортных маршрутов, чтобы снизить зависимость от одного конкретного направления и обеспечить стабильный доход от продажи нефти.

Этот процесс требует тесного сотрудничества с другими странами и компаниями, а также привлечения инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры. Важно отметить, что прекращение транзита нефти по «Дружбе» может оказать влияние на работу нефтеперерабатывающего завода в Шведте, который ранее зависел от поставок казахстанского сырья. В связи с этим, завод вынужден будет искать альтернативные источники поставок нефти, что может привести к увеличению затрат и снижению рентабельности.

Данное решение имеет далеко идущие последствия для энергетического рынка Европы и может повлиять на стабильность поставок нефти в регион. Европейские страны, которые ранее зависели от поставок российской и казахстанской нефти по трубопроводу «Дружба», вынуждены будут искать альтернативные источники энергии, что может привести к увеличению цен на нефть и нефтепродукты. В настоящее время активно обсуждаются различные варианты диверсификации источников поставок, включая увеличение импорта нефти из стран Ближнего Востока и Африки, а также развитие возобновляемых источников энергии.

Однако, эти решения требуют значительных инвестиций и времени для реализации. Прекращение транзита нефти по «Дружбе» также может оказать влияние на отношения между Россией и Казахстаном. Несмотря на то, что обе страны являются союзниками, они имеют разные интересы в энергетической сфере. Россия заинтересована в сохранении контроля над транзитными потоками нефти, а Казахстан стремится к диверсификации экспортных маршрутов и снижению зависимости от России.

В связи с этим, обе страны должны будут найти компромиссное решение, которое учитывало бы интересы обеих сторон. Важно отметить, что Казахстан является важным партнером России в энергетической сфере, и прекращение транзита нефти по «Дружбе» не должно негативно повлиять на двусторонние отношения. Обе страны должны продолжать сотрудничество в области энергетики, чтобы обеспечить стабильные поставки энергоресурсов и укрепить экономические связи

