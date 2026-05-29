Казахстанский фигурист требует пересмотреть условие контракта

Михаил Шайдоров требует пересмотреть условие контракта, которое требует от него завоевания медали на Олимпийских играх 2030 года.

Казахстан ский фигурист Михаил Шайдоров заявил, что его новый контракт на 2026 год включает в себя условие завоевания медали на Олимпийских играх 2030 года. Об этом спорт смен написал на своей странице в соцсети Threads.

В сообщении Шайдорова говорится, что контракт пока не согласован, но основная причина кроется не в разногласиях относительно суммы контракта и не в отказе Шайдорова приезжать на подписание. Фигурист объяснил, что в контракте стоит обязательство по завоеванию медали на Олимпиаде 2030 года, что он считает нелогичным и невозможным. Он подчеркнул, что не может выиграть Олимпиаду, которая состоится через четыре года. Недавно Шайдоров негативно отреагировал на публикацию данных о своих доходах, которые обнародовала пресс-служба Министерства туризма и спорта Казахстана.

Суммы, направленные на подготовку к Олимпиаде, были обнародованы, что вызвало негативную реакцию спортсмена





