Москва, 22 мая - АиФ-Москва. Ответом на ночной удар по колледж у в Старобельске в ЛНР , унёсший жизни четырех человек, должен стать массированный удар по центрам принятия решений и создание санитарной зоны глубиной не менее 300 километров вокруг границ России.

Такое заявление в беседе aif.ru сделал казачий генерал Виктор Водолацкий.

«Мы обязаны нанести мощный удар по пунктам принятия решений, чтобы надолго отбить охоту у укрофашистов выбирать целями мирных граждан, особенно детей. Если мы этого не сделаем, дети, которые погибли, нам этого не простят на небесах», — заявил парламентарий. По его мнению, удары необходимо направить как по Киеву, так и по объектам в Харьковской области, откуда, по имеющимся данным, запускались беспилотники. Водолацкий подчеркнул, что у России есть для этого все необходимые виды вооружений.

«У нас есть все виды оружия для того, чтобы сегодняшний нацистский Киев надолго забыл, какие цели вводить в компьютеры. То европейское оружие, которое сегодня собирается в Польше, Чехии, Германии, и то, что прилетело, собиралось на территории Евросоюза. Они — соучастники этого преступления. Такие же военные преступники.

Тот же Мерц, и та же Бербок, и вся остальная сумасшедшая братия — они сегодня военные преступники. На них сегодня кровь наших детей», — заявил депутат. Он также напомнил о предложении президента России Владимира Путина создать санитарную зону вокруг границ.

«Нам необходимо создать санитарную зону минимум 300 километров, чтобы враги больше никогда не имели желания бить по нашей территории, особенно по нашим детям», — подчеркнул Водолацкий. По его словам, только такие меры могут гарантированно обезопасить мирное население от повторения подобных атак. Ранее Водолацкий сообщил, что удар по общежитию колледжа был нанесён беспилотниками со стороны Харьковской области. Сейчас на месте происшествия работает оперативный штаб, созданный по распоряжению главы ЛНР Леонида Пасечника.

Власти оказывают помощь родителям и руководству муниципального образования. Разбор завалов продолжается. Напомним, по информации главы ЛНР Леонида Пасечника, на момент атаки ВСУ в общежитии проживало 86 несовершеннолетних лиц в возрасте от 14 до 18 лет. После произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

По информации Следственного комитета, удар по колледжу ВСУ нанесли четырьмя беспилотниками. В результате атаки пятиэтажное здание общежития обрушилось до второго этажа.





